爭持「停火」字眼 美俄安理會提案皆無果

美國最新的決議草案內容不再只強調以色列享自衛權，而是捍衛「所有國家對個別和集體自衛的固有權利」，呼籲「人道主義暫停」以便將救援物資送入加沙。草案未提及停火。中國常駐聯合國代表張軍在行使否決權後解釋，反對決議草案「在停火止戰這一當前最緊迫的問題上迴避閃躲，始終不能用清晰、明確的語言呼籲立即實現停火」，強調「一項在戰與和、生與死的問題上含混不清的安理會決議是不負責任的，也是極端危險的，這無異於為更大規模軍事行動鋪路，為戰爭進一步升級大開綠燈」。

美強調捍衛自衛權 俄籲停火

俄羅斯的草案同時「譴責所有針對平民的暴力和敵對行為」，但僅獲中國等4國贊成，美國盟友法國和日本則投棄權票。

歐盟周四峰會嘗試排除分歧，就呼籲以色列-哈馬斯戰爭實現人道主義暫停達成一致立場。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）