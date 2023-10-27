「以版9‧11」問責 總理首認有份 以軍開戰後最大兵力快閃加沙 鋪路地面入侵

「全面調查等戰後進行」

「10月7日是我們（以色列）歷史的黑暗日子，我們將對南部邊境和加沙外部範圍所發生的事尋根究柢。」內塔尼亞胡表明會在戰後全面調查這次「安全潰敗」，他說：「所有人都須為該潰敗給出答案，包括我在內，但所有這些只會在戰爭結束後進行。」他自言目前職責是領導以色列國家和人民全面戰勝敵人，呼籲國民為這目標團結。

事發近三周未提己責惹質疑

今次是內塔尼亞胡首度表態願為無法防止哈馬斯突襲承擔責任，自事發後以軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）、國家安全局局長巴爾（Ronen Bar）、防長加倫特（Yoav Gallant）等國安高官已先後認責，惟內塔尼亞胡身為總理一直拒絕國內外傳媒對此提問和訪問。內塔尼亞胡本來就因為司法改革引發管治爭議，在哈馬斯突襲後認為他應下台的人數更多，以色列《晚禱報》（Maariv）早前民調顯示，只有21%民眾支持他在戰後應續任總理。

兩大目標：消滅哈馬斯救人質

內塔尼亞胡在演說中又表示以色列正為地面戰準備，但指不會對外公開行動時間、形式和規模等細節，以保障士兵性命安全。他指戰時內閣和國防軍總參謀長「已一致同意」發動地面戰的時機，似是回應有指以色列最高領導層對此存在分歧，或受美國壓力押後行動的傳聞。內塔尼亞胡形容以色列「正為存亡而戰」，指出兩大目標：（1）破壞哈馬斯的軍事和管治機能以將其消滅；（2）竭盡所能救回被擄走的以色列人質。他重申哈馬斯如同極端組織伊斯蘭國（ISIS），表明他們已「大難臨頭」。

以色列表示事發至今有1400人死於襲擊，管治加沙的哈馬斯則指逾7000人死於以軍空襲和炮擊，當中有近3000名死者是兒童。美國總統拜登周三在記者會上質疑巴方所說傷亡數字的準確性，但強調以色列必須謹慎行事，將平民傷亡減到最少，「肯定有無辜者被殺，這是發動戰爭的代價」。他表示沒有硬性要求內塔尼亞胡在救出所有人質後方對加沙展開地面戰，但「建議」對方這樣做。

以色列陸軍電台表示，周四向加沙北部派出開戰以來最大規模地面部隊，並發布片段顯示裝甲車通宵駛經一處邊境沙漠地區、推土機推平一處高地、坦克發射炮彈、一堆受損建築之間和附近出現爆炸。以軍聲明稱行動是為「準備下一階段戰鬥」，被指暗示大規模地面戰，士兵在攻擊數個哈馬斯目標後已撤回以色列。

美媒：以軍「小加沙」模擬救人

《華爾街日報》昨報道，以軍2006年在南部內蓋夫沙漠建立俗稱「小加沙」（Little Gaza）的軍事設施，模擬巴人村落，訓練以軍在狹小街道和如迷宮般的地道與武裝分子作戰。一批以軍士兵周三下午在當地作滲透演習，除模擬開火外，還訓練把傷兵送出村莊，以及鎖定匿藏於建築物內「恐怖分子」的位置。

（以色列時報/耶路撒冷郵報/華爾街日報/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）