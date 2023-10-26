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被毁天然氣管附近現船錨 芬蘭料港船肇事

【明報專訊】芬蘭連接愛沙尼亞的海底天然氣管道Balticconnector和通信電纜本月較早時出現破損，調查人員隨後指是由非爆炸性的外力導致損壞，矛頭指向當時在場、懸掛香港區旗的「新新北極熊」號貨輪。芬蘭國家調查局（NBI）周二（24日）表示，已從該區海牀打撈起一個船錨，相信屬於該船，正調查是否有人蓄意破壞管道。中國外交部昨稱，中方與芬蘭等方面保持着順暢溝通，也願意依據國際法提供必要協助。

芬蘭當局調查發現，在出事點以西的海牀有闊4米拖痕，而管道有被向東移動的情况。NBI周二表示，當局在事發地點附近海牀用海軍起重機撈起一個重6噸的大型船錨，錨失去其中一邊叉頭，而「新新北極熊」號（Newnew Polar Bear）有一個錨下落不明。當局發聲明說：「根據所得的證據和數據，已可確定事發經過，相信懸掛香港區旗的『新新北極熊』號是導致（輸氣管）受損的原因。」

根據彭博社數據，「新新北極熊」號本月8日前往聖彼得堡途中經過該管道，並在本月10日離開聖彼得堡。這艘船的註冊船東是中國海南新新海運。警方表示「新新北極熊」號在國際水域航行，無法被攔截，但芬蘭官員正與中國當局「密切」合作。NBI指當局嘗試聯絡「新新北極熊」號，但未獲回覆。

另一方面，瑞典首相克里斯特松周二表示，連接瑞典和愛沙尼亞的通信海纜早前受損，是有人「蓄意」造成，但拒絕透露細節。瑞典海軍稱在附近海牀發現拖痕，但暫未知是意外還是蓄意造成。

（綜合報道）

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