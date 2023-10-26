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美42州級政府入稟告Meta 指誘兒童上癮

【明報專訊】美國41個州和首都華盛頓（哥倫比亞特區）的政府周二（24日）入稟聯邦或州法院，起訴Facebook（fb）和Instagram（IG）母公司Meta，指其令社交平台容易讓人上癮，又刻意違法向13歲以下兒童推廣其產品，加劇青少年的心理健康危機。

對企業而言，兒童長期以來是具吸引力的客群，在他們處於較易受影響的年紀時，企業希望吸引他們成為消費者，強化他們對品牌的忠誠度。年輕消費者也可能有助於吸引更多廣告商，他們希望兒童長大時可以繼續購買他們的商品。加州與紐約州等33個州的州檢察官在訴狀中說，Meta一再誤導民眾對Meta危險性的認知，刻意引誘幼童與青少年沉迷於使用社交平台。研究顯示兒童使用Meta社交平台，與出現「抑鬱、焦慮、失眠、教育與日常生活受干擾以及許多其他負面結果」有關。

在加州奧克蘭聯邦法院提出的訴狀指出：「Meta利用強大、前所未見的技術引誘青少年與青年，吸引他們使用社交平台，最終導致他們難以擺脫，而Meta的動機是從中牟利。」這些檢察官向法庭展示Meta前員工提供的證據，顯示Meta內部大力研究年輕人的行為，以及公司如何令其社交平台更能吸引年輕人。

Meta對訴訟感到「失望」，稱公司有推出超過30項工具支援年輕人和改善他們的福祉，又有加強家長對子女如何使用這些產品的控制，又質疑為何檢察官只針對Meta而不是尋求整個行業解決問題。

（法新社/華爾街日報/中央社）

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