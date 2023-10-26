拜登白宮晤澳總理 將宣AI稀土能源新合作

拜登撐阿爾巴尼斯訪華晤習

柯比周二（24日）表示，澳洲總理本周的訪問標誌印太地區結盟之重要，諸如俄羅斯和中國的戰略競爭者不可能與美國建立的伙伴關係同語。對於阿爾巴尼斯下周六起訪華4天，柯比被問到白宮如何評價澳洲力圖穩定對華關係時，表示美方「完全支持兼理解」阿爾巴尼斯想跟習近平會晤而訪問北京，「拜登總統認為，我們與中國保持溝通渠道開放是重要的」。

柯比預告美澳峰會「將宣布嶄新先進技術合作，尤其是AI方面」，以及達成「可容許美國企業從澳洲發射上太空」的協議。雙方還將討論中國、烏克蘭、以色列與哈馬斯衝突等議題。此前外界已預計兩國將有AI、太平洋島國基建、以及聯同日本進行三國合作等的協議。

澳洲周二承諾增撥20億澳元（約99億港元）於開採、處理、出口關鍵礦物的礦商融資，作為推動潔淨能源與促進礦物出口的一環。阿爾巴尼斯說，此舉有助刺激走向脫碳經濟，同時一邊吸引渴求開發澳洲富饒資源的美國企業的投資，一邊減輕對中國的依賴。他說：「我們希望提升澳洲在關鍵礦物、能源及製造業的國際價值關鍵地位。」

澳洲蘊藏26種關鍵礦物，包括錳、鋰、鈷以及多種稀土金屬，對製造電池、太陽能板乃至國防產品殊為重要。美國寄望澳洲有助打破中國對個別稀土供應量上的近乎壟斷地位。

微軟擬投資247億助澳網絡安全與經濟

另外，阿爾巴尼斯與美國科網巨擘微軟周二宣布，微軟對澳洲作出歷來最巨額的50億澳元（約247億港元）投資，協助澳洲建立「網絡防護盾」抵禦網絡攻擊、建立數據中心應付雲端服務需求，以及培訓數碼人才等，開拓澳洲數碼經濟。

拜登周三在白宮南草坪設國宴款待阿爾巴尼斯及其伴侶。因應以巴局勢危急，美國第一夫人吉爾稱有感於「悲傷和痛苦」，在國宴流程刪走原定的搖滾樂表演，改為安排三軍軍樂隊演奏。

（路透社/澳洲廣播電台/悉尼先驅晨報）