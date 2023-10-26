拜登白宮晤澳總理 將宣AI稀土能源新合作

【明報專訊】美國總統拜登在美東時間周三下午（香港時間周四凌晨）於白宮會晤澳洲總理阿爾巴尼斯。白宮國家安全委員會發言人柯比預告雙方將宣布技術創新方面的合作計劃，包括人工智能（AI）、潔淨能源和關鍵礦物的合作，以及有關太空開發協議和太平洋島國基建等。柯比又表示，白宮理解並支持阿爾巴尼斯稍後訪華與國家主席習近平會面。
拜登撐阿爾巴尼斯訪華晤習
柯比周二（24日）表示，澳洲總理本周的訪問標誌印太地區結盟之重要，諸如俄羅斯和中國的戰略競爭者不可能與美國建立的伙伴關係同語。對於阿爾巴尼斯下周六起訪華4天，柯比被問到白宮如何評價澳洲力圖穩定對華關係時，表示美方「完全支持兼理解」阿爾巴尼斯想跟習近平會晤而訪問北京，「拜登總統認為，我們與中國保持溝通渠道開放是重要的」。
柯比預告美澳峰會「將宣布嶄新先進技術合作，尤其是AI方面」，以及達成「可容許美國企業從澳洲發射上太空」的協議。雙方還將討論中國、烏克蘭、以色列與哈馬斯衝突等議題。此前外界已預計兩國將有AI、太平洋島國基建、以及聯同日本進行三國合作等的協議。
澳洲周二承諾增撥20億澳元（約99億港元）於開採、處理、出口關鍵礦物的礦商融資，作為推動潔淨能源與促進礦物出口的一環。阿爾巴尼斯說，此舉有助刺激走向脫碳經濟，同時一邊吸引渴求開發澳洲富饒資源的美國企業的投資，一邊減輕對中國的依賴。他說：「我們希望提升澳洲在關鍵礦物、能源及製造業的國際價值關鍵地位。」
澳洲蘊藏26種關鍵礦物，包括錳、鋰、鈷以及多種稀土金屬，對製造電池、太陽能板乃至國防產品殊為重要。美國寄望澳洲有助打破中國對個別稀土供應量上的近乎壟斷地位。
微軟擬投資247億助澳網絡安全與經濟
另外，阿爾巴尼斯與美國科網巨擘微軟周二宣布，微軟對澳洲作出歷來最巨額的50億澳元（約247億港元）投資，協助澳洲建立「網絡防護盾」抵禦網絡攻擊、建立數據中心應付雲端服務需求，以及培訓數碼人才等，開拓澳洲數碼經濟。
拜登周三在白宮南草坪設國宴款待阿爾巴尼斯及其伴侶。因應以巴局勢危急，美國第一夫人吉爾稱有感於「悲傷和痛苦」，在國宴流程刪走原定的搖滾樂表演，改為安排三軍軍樂隊演奏。