親巴帖文「被失蹤」 社媒巨擘惹審查質疑

【明報專訊】自以色列-哈馬斯戰爭本月7日爆發以來，從美國到歐洲再到印度，都有用戶和社運人士指控全球社交媒體巨擘正在限制批評以色列內容的傳播，亦有許多作者、社運人士、記者、電影製片人和用戶表示，這些平台將含FreePalestine和IStandWithPalestine等標籤的帖文，以及表達支持被以軍殺害的巴人平民的信息都隱藏起來。
短片提種族滅絕 廣傳後觀看數停增
比利時電影製片人和社運人士馬登斯（Thomas Maddens）上周末在TikTok發表一段關於巴勒斯坦的影片，其中包含了「種族滅絕」一詞，影片剛上載時觀看人次一度爆升，但之後再沒增加。馬登斯等數百名社交媒體用戶指Facebook（fb）、Instagram（Ig）、X、YouTube、TikTok用秘密屏蔽（shadowbanning）手法，審查或主動限制巴勒斯坦支持者帳戶傳播內容。秘密屏蔽可使其他用戶見不到某些內容，或故意降低某些內容的曝光度使其無法成為熱門帖子，但用戶本身可能不察覺。
組織指審查個案多涉Meta
總部設於海法的阿拉伯社交媒體促進中心（7amleh）倡導經理阿布哈特表示，該組織已經錄得238宗針對親巴勒斯坦內容的審查個案，主要發生在fb和Ig。
報道西亞地緣政治消息的網上新聞雜誌The Cradle本月13日報道，Meta當日宣布正採取措施移除對加沙邊境巴勒斯坦抵抗派系的「讚揚和實質支持」。報道指Meta在歐盟施壓科技公司遵守歐盟《數碼服務法》（DSA）後，移除「非法和有害內容」。
TikTok發言人告訴半島電視台，公司「不會根據政治敏感性而審查或刪除內容」，但會刪除「違反社群守則的內容，這些準則適用於TikTok上所有內容」。
有用戶開始用「演算語」（Algospeak）發文，例如用點或斜線分割Palestine等某些敏感單詞，或用諧音詞（如將terrorist改為terrier），以騙過社交平台演算法，從而避過審查。
（半島電視台/The Cradle/霍士新聞）
（以色列-哈馬斯戰爭）
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