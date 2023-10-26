親巴帖文「被失蹤」 社媒巨擘惹審查質疑

短片提種族滅絕 廣傳後觀看數停增

比利時電影製片人和社運人士馬登斯（Thomas Maddens）上周末在TikTok發表一段關於巴勒斯坦的影片，其中包含了「種族滅絕」一詞，影片剛上載時觀看人次一度爆升，但之後再沒增加。馬登斯等數百名社交媒體用戶指Facebook（fb）、Instagram（Ig）、X、YouTube、TikTok用秘密屏蔽（shadowbanning）手法，審查或主動限制巴勒斯坦支持者帳戶傳播內容。秘密屏蔽可使其他用戶見不到某些內容，或故意降低某些內容的曝光度使其無法成為熱門帖子，但用戶本身可能不察覺。

組織指審查個案多涉Meta

總部設於海法的阿拉伯社交媒體促進中心（7amleh）倡導經理阿布哈特表示，該組織已經錄得238宗針對親巴勒斯坦內容的審查個案，主要發生在fb和Ig。

報道西亞地緣政治消息的網上新聞雜誌The Cradle本月13日報道，Meta當日宣布正採取措施移除對加沙邊境巴勒斯坦抵抗派系的「讚揚和實質支持」。報道指Meta在歐盟施壓科技公司遵守歐盟《數碼服務法》（DSA）後，移除「非法和有害內容」。

TikTok發言人告訴半島電視台，公司「不會根據政治敏感性而審查或刪除內容」，但會刪除「違反社群守則的內容，這些準則適用於TikTok上所有內容」。

有用戶開始用「演算語」（Algospeak）發文，例如用點或斜線分割Palestine等某些敏感單詞，或用諧音詞（如將terrorist改為terrier），以騙過社交平台演算法，從而避過審查。

（半島電視台/The Cradle/霍士新聞）

（以色列-哈馬斯戰爭）