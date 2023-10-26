以軍空投懸賞傳單 誘巴人報人質線索

《衛報》和法新社等報道，以軍周二（24日）投擲了數以萬張傳單，當中附有以方聯絡電話和Telegram等即時通訊途徑，用阿拉伯語寫着：「假如你想和子女生活安寧和有較美好的未來……馬上提供所在地區有關人質的有用消息。以軍承諾設法保護你及寓所安全，並提供金錢報酬。」《衛報》指傳單既有助搜救人質，也可在加沙巴人之中製造分化，使他們互相猜疑。惟目擊者指很多人已即時撕掉傳單。

哈馬斯及其他加沙武裝組織10月7日跨境突襲以色列期間，一舉擄走222人，他們年齡介乎9個月大至85歲。哈馬斯上周五起釋放4人，部分人疑在空襲中身亡。

談判放人 以國允押後地面攻勢

卡塔爾首相兼外相穆罕默德周三（25日）表示，營救哈馬斯所扣人質的談判取得一些進展，希望稍後會有突破。卡塔爾一直配合美國、埃及斡旋以色列和哈馬斯雙方，爭取釋放所有人質。知情人士向美國有線新聞網絡（CNN）表示，相關談判仍在繼續，美國並為此逼以色列押後對加沙展開地面攻擊。

有兩名以方官員告訴美媒Axios，以色列答應押後展開地面攻勢幾天，但哈馬斯倘想用人質換取什麼，須先釋放所有婦孺。

以色列國防軍總參謀長哈勒維周二說，軍方在跟政府協商地面入侵加沙的確切時間。《耶路撒冷郵報》報道，哈勒維表示因「戰術及戰略因素」而要押後對加沙的地面攻勢，但同時令他們有更多時間準備。

另外，4名華府官員向《華盛頓郵報》稱，拜登政府隨時準備一旦加沙戰事升級，就撤走在以色列和黎巴嫩的約68.6萬名國民。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）