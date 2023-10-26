聯國秘書長指「非憑空」受襲 觸怒以國 以色列：合理化恐怖主義　古特雷斯：震驚言論被曲解

古特雷斯指巴人受「窒息佔領」 但非襲擊理由

古特雷斯周二在安理會會議強調平民安全至關重要，並不點名同時批評哈馬斯和以色列，「保護平民並不意味利用他們當作人盾，也不意味下令100多萬人撤離到沒有住所、食物、水、藥物和燃料的（加沙）南部，然後繼續轟炸南部地區」。他又指必須認識到哈馬斯的攻擊「並非憑空發生」（did not happen in a vacuum），「巴勒斯坦人民遭受了長達56年令人窒息的佔領。他們眼見自己的土地不斷被定居點吞併，飽受暴力困擾，他們的經濟被扼殺、人民流離失所，家園也被摧毁。他們對於透過政治解決困境的希望已經破滅」。惟他強調巴人的不滿不能成為哈馬斯發動襲擊的理由，而這些襲擊也不能成為集體懲罰巴人的理據。

以大使促辭職 拒批聯國代表簽證

這番言論激怒與會的以色列外長科恩（Eli Cohen），他指着古特雷斯講述哈馬斯在襲擊中殺害包括幼童在內的平民情况，並質問道：「秘書長先生，你活在什麼世界？這絕對不是我們的世界。」科恩拒絕將哈馬斯襲擊與佔領掛鈎，稱以軍2005年撤出加沙時，「已把加沙交給巴人，直至最後一毫米」。他取消當日原定與古特雷斯的會晤以示抗議。

以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）也在社交平台批評古特雷斯的「非憑空發生」言論，認為這等同「對恐怖主義和謀殺表示理解」，「一個納粹大屠殺後成立的組織的領袖持有如此可怕的觀點，令人感到可悲」。他更斥古特雷斯不適合領導聯合國，要求他立即辭職。他昨日表示，因古特雷斯的言論，以方拒絕向聯合國代表發簽證，「是時候給他們教訓」。聯合國人道主義事務副秘書長格里菲斯的簽證申請已率先被拒。

土耳其總統埃爾多安昨日「加入戰團」，他說：「哈馬斯並非恐怖組織，而是解放組織，是發起戰鬥保衛土地和人民的聖戰者（mujahideen）。」他還指控以色列利用土耳其尋求修補關係的好意，現決定取消訪以。以色列外交部發言人在社交平台X回應稱，「完全不認同」埃爾多安的言論，即使後者為哈馬斯辯護，也改變不了「哈馬斯=伊斯蘭國（ISIS）」的事實。

王毅周四訪美 布林肯：合作阻衝突升級

美國國務卿布林肯在周二會議發言時，指摘哈馬斯利用平民作人盾，呼籲雙方考慮實現「人道主義暫停」，保護加沙平民。他表示，將與周四起訪美的中國外長王毅合作，討論防止中東衝突蔓延，強調美國不尋求與伊朗發生衝突，但警告若伊朗或其代理人在任何地方襲擊美國人員，美國將迅速果斷地採取行動。王毅此行還將會見白宮國家安全顧問蘇利文。路透社報道，華府官員盼北京利用其對伊朗和中東其他國家的影響力，協助防止衝突蔓延。

法國總統馬克龍周二先後訪問以巴，他在西岸會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯時表示，沒有任何事可合理化加沙平民的苦難，哈馬斯不代表巴勒斯坦人民，但也強調沒有任何東西可成為恐怖主義暴力行為的理由。他又敦促以巴雙方理解「兩國方案」才能帶來持久的和平。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）