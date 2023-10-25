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乘美客機 休班機師圖關引擎控百罪

【明報專訊】美國阿拉斯加航空公司一名休班機師，周日（22日）在公司一班正飛行的客機駕駛艙內，企圖關閉引擎令飛機撞毁，被正副機師及時制服，航班最後安全緊急降落。該休班機師被控83項企圖謀殺罪。

阿拉斯加航空周一發聲明稱，44歲的機師埃默森（Joseph Emerson）乘坐原定由華盛頓州埃弗里特飛往加州三藩市、編號AS2059的航班，機上有80名乘客及4名機組人員。埃默森登機後坐在駕駛艙正副機師後方、俗稱jump seat的機組人員座位。一般情况下，持牌機師如乘坐飛機，可選擇該座位。

阿拉斯加航空表示，埃默森在飛機飛行途中，突然企圖拉下啟動引擎滅火系統的T形手掣，此舉會關閉機翼供油閥門，切斷燃油供應，令引擎停止運作。公司指出，由於手掣拉下後，燃料管內仍有小量燃油維持引擎運作，且機組人員迅速拉回手掣，故此事發期間引擎未有停轉。機組人員制服疑犯後，駕駛飛機轉到俄勒岡州的波特蘭國際機場緊急降落。警員隨後登機拘捕埃默森，他被控83項企圖謀殺罪、83項鹵莽危險行為罪、1項不當行為罪及1項危害飛機罪。

有乘客憶述，機長宣布要緊急降落時表示，「駕駛艙內出現混亂」。後來有警員上機將一名鎖上手扣的男子帶走，之後空中服務員透過廣播稱「他有精神崩潰，他要立即離開飛機」。

（綜合報道）

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