英靠AI辨假婚騙福利 演算法被揭歧視誤判

8部門採用 警稱黑人容貌較多誤認

報道說，英國內閣最近推出「演算法透明匯報標準」，鼓勵各政府部門和警察當局自發報告他們在哪些方面使用AI協助作出可能影響大眾的決策。有6個組織已陳列相關項目。《衛報》審視那些項目和法律公益團體「大眾法律計劃」（Public Law Project）的數據庫，連同向各政府和警察部門取得的資料，發現最少有8個部門或多或少用到AI，而有證據顯示採用的部分AI和複雜演算法，會產生歧視結果。

其中，內政部針對假結婚所用的工具，判斷阿爾巴尼亞、希臘、羅馬尼亞、保加利亞等東歐和南歐申請人為假結婚的比例不尋常地偏高；就業及退休金事務部用AI協助檢測虛假的福利申請，一名工黨議員認為，那是導致近年數以十計保加利亞人被誤判欺詐而被中止福利的原因。此外，倫敦都市警部（蘇格蘭場）使用的人面識別工具在某些設定下，誤認黑人容貌比誤認白人多。

報道指出，AI仰賴龐大數據來「訓練」，通過開發者設計的方法來分析，惟若數據本身存在偏頗，便很可能出現偏差結果。

「大眾法律計劃」總裁艾哈邁德（Shameem Ahmad）表示，AI有造福社會的巨大潛力，但其巨大風險也不容忽視。他說：「倘無迫切行動，我們可能糊裏糊塗地落入以下處境：不透明兼可能不合法的自動化系統經常被用於改變生活不同層面，而當過程出錯時人們卻無從補救。」諾森比亞大學法律學教授奧斯瓦爾德（Marion Oswald）說：「公共部門沒有一致而透明的使用AI方式，很多這類工具將影響例如福利申領者等許多人的日常生活。可是人們不理解為什麼要用到它們，也沒有挑戰它們的機會。」

（衛報）