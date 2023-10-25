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部署中東網絡數十年 伊朗出手袖手陷兩難

【明報專訊】隨着以色列入侵加沙報復哈馬斯突襲幾乎只剩時間問題，局勢會否演變成中東戰爭成為焦點，關鍵正是長期軍事上支持哈馬斯的伊朗。然而，路透社周日引述9名伊朗官員報道，德黑蘭正就如何置身事外陷入兩難。類似兩難也見諸於執政黨跟哈馬斯有聯繫的土耳其，據報早在以色列受襲當日，安卡拉已向身處當地的哈馬斯領袖下「逐客令」。

伊朗有限度支持 避急劇升溫

按伊朗官員說法，倘若德黑蘭對以軍全面入侵加沙袖手旁觀，可能會被其區內代理勢力視為軟弱表現，進而重創伊朗40年來追求區內霸主地位的戰略。然而，倘若伊朗大舉攻擊美國盟友以色列，又可能損失慘重，甚至損及現時神權統治的地位。

3名伊朗安全官員則指，最高決策階層此刻已達共識：對於黎巴嫩真主黨有限度跨境突襲以方軍事目標，又或區內其他結盟團體對美方目標發動低級別攻擊，伊朗會予以支持，惟同時要避免事態急劇升溫，以免自身捲入衝突。

伊朗在中東各地建立起一眾代理人武裝組織形成的網絡，這些勢力正是伊朗數十年來影響中東局勢的主要武器。消息人士形容伊朗政府做法猶如高空踩鋼線，倘若喪失過去30年來透過哈瑪斯及傑哈德在加沙建立的權力基礎，將重創伊朗計劃。

曾在巴人兩度起義期間參與談判的以色列前情報官員梅拉梅德（Avi Melamed）說：「要不要派真主黨去作戰，以試圖拯救他們在加沙的這個分支？抑或放手不管，放棄這個分支？伊朗人正面臨這種兩難局面。」

一名伊朗外交高官表示，該國最高層、尤其是最高領袖哈梅內伊，視現有政權的生存為最優先考量，因此德黑蘭當局自以色列與哈馬斯的戰爭爆發以來，雖以強硬措辭批評以色列，但避免直接軍事介入。另一接近伊朗最高決策層的前高官則指，德黑蘭亦期望避免危及到3月由中國斡旋與沙特阿拉伯復交的「脆弱進展」。

土耳其向哈馬斯領袖下逐客令

陷入兩難的還有土耳其。因哈馬斯和土耳其執政正義與發展黨都跟穆斯林兄弟會有歷史淵源，安卡拉的巴勒斯坦政策向來偏向哈馬斯多於植根西岸的法塔赫。然而，突襲以色列勢成雙方關係改變的導火線。

美國的中東時事網站Al-Monitor周日（22日）引述消息人士報道，哈馬斯突襲以色列後，安卡拉已「禮貌地」讓留在土耳其的哈馬斯領導人哈尼亞及其他哈馬斯高官離開。惟另有哈馬斯消息人士向俄新社指，在土耳其情報部門告知無法保證安全不受以色列威脅下，哈馬斯高層獨立作出離開的決定。

報道形容埃爾多安政府與哈馬斯的密切關係使其陷入困境，惟有謹慎調整立場，維持對巴勒斯坦事業的支持，同時冷卻與哈馬斯的關係，並努力避免與以色列再起爭端。惟等到局勢明朗，美國要求安卡拉與哈馬斯斷絕關係的壓力將愈來愈大。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕哈馬斯 土耳其 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 伊朗

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