哈馬斯再放兩人質 「走過地獄之後獲善待」

兩婦丈夫同被擄未獲釋

在卡塔爾和埃及斡旋下，哈馬斯周一釋放85歲的利夫希茨（Yocheved Lifshitz）及其79歲鄰居庫珀（Nurit Cooper）。利夫希茨昨日在特拉維夫的醫院向記者憶述被擄兩周的經歷，她說當日被騎電單車的武裝分子綁架上車，並遭棍打受傷，下車後被迫在潮濕的路面走了幾公里，然後進入如蜘蛛網般的龐大地道網絡，她最初與25人一起被關押，其後被分成5人一組囚禁。利夫希茨說，人質睡在牀墊上，每隔兩至三日就有醫生來看他們並提供藥物。被問到獲釋一刻為何與武裝分子握手時，利夫希茨說：「他們善待我們，滿足我們需要。」她形容武裝分子似乎早有準備，為男女人質準備了一切所需，包括洗頭水，「我們吃的與他們一樣，包括忌廉芝士餡餅及青瓜」。

釋放50人質談判觸礁

《華爾街日報》周一報道，由於以色列拒絕向加沙運送燃料，令釋放50名人質的談判觸礁。報道引述3名官員稱，哈馬斯、卡塔爾、埃及和以色列近日一直就釋放更多人質談判，以換取燃料等人道物資穩定供應加沙，但以色列官員堅持，要先釋放所有人質才准許向加沙運送燃料。

（路透社/CNN/BBC/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）