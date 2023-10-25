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哈馬斯再放兩人質 「走過地獄之後獲善待」

【明報專訊】繼上周五釋放一對美國母女後，哈馬斯周一（23日）以人道及健康狀况不佳為由，再釋放兩名女人質，她們是本月7日哈馬斯襲擊以色列南部尼爾奧茲（Nir Oz）集體社區時被擄走的長者，二人的丈夫仍被挾持。其中一名女人質獲釋後憶述綁架時曾被毆打，形容如走過地獄，但之後獲善待。

兩婦丈夫同被擄未獲釋

在卡塔爾和埃及斡旋下，哈馬斯周一釋放85歲的利夫希茨（Yocheved Lifshitz）及其79歲鄰居庫珀（Nurit Cooper）。利夫希茨昨日在特拉維夫的醫院向記者憶述被擄兩周的經歷，她說當日被騎電單車的武裝分子綁架上車，並遭棍打受傷，下車後被迫在潮濕的路面走了幾公里，然後進入如蜘蛛網般的龐大地道網絡，她最初與25人一起被關押，其後被分成5人一組囚禁。利夫希茨說，人質睡在牀墊上，每隔兩至三日就有醫生來看他們並提供藥物。被問到獲釋一刻為何與武裝分子握手時，利夫希茨說：「他們善待我們，滿足我們需要。」她形容武裝分子似乎早有準備，為男女人質準備了一切所需，包括洗頭水，「我們吃的與他們一樣，包括忌廉芝士餡餅及青瓜」。

釋放50人質談判觸礁

《華爾街日報》周一報道，由於以色列拒絕向加沙運送燃料，令釋放50名人質的談判觸礁。報道引述3名官員稱，哈馬斯、卡塔爾、埃及和以色列近日一直就釋放更多人質談判，以換取燃料等人道物資穩定供應加沙，但以色列官員堅持，要先釋放所有人質才准許向加沙運送燃料。

（路透社/CNN/BBC/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕人質 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突

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