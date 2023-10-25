各方斡旋 以色列自衛權成爭議點 中方首提自衛權促守人道法 歐盟擬淡化「停火」字眼難避分歧

歐盟領袖迄今強調以色列有權根據國際法行使自衛權，並支持以巴「兩國方案」及必須保護平民，但沒有呼籲結束或暫停敵對行動。聯合國秘書長古特雷斯上周敦促以色列和哈馬斯立即落實「人道主義停火」（humanitarian ceasefire），歐盟外長周一開會商討呼籲以色列與哈馬斯戰爭實行「人道主義暫停」（humanitarian pause）的草案。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利會後表示，各國就「人道主義暫停」草案已達成「基本共識」，他還解釋「停火」與「暫停」的分別，指出「暫停」意味「某些事暫時停止，但隨後會繼續，目標沒有停火般遠大，『停火』意味雙方達成全面協議」。

歐盟：人道主義暫停達基本共識

惟路透社引述多名外交官稱，在呼籲「人道主義暫停」上，歐盟各國還未達共識，部分成員國擔心「暫停」會限制以色列的自衛權。西班牙、荷蘭、愛爾蘭、斯洛文尼亞和盧森堡已公開支持呼籲「暫停」，但奧地利及捷克外長等則質疑上述提案可行性。德國未公開表態，但外長貝爾博克被問到為何不支持人道主義停火時說：「倘若來自加沙的恐怖主義繼續存在，我們無法阻止人道災難。因此打擊恐怖主義至關重要。」路透社指出，各國未能達共識反映歐盟內部在以巴衝突上長期存在的分歧，被認為更同情巴人的國家推動暫停戰爭，但以色列的堅定盟友不願意。政治網媒Politico引述知情外交官稱，周三另一場的歐盟外長會議可能會就「人道主義暫停」的措辭達成共識，草案再交本周稍後的歐盟峰會討論。正訪問以色列的法國總統馬克龍昨呼籲，應將打擊「伊斯蘭國」（ISIS）的國際聯盟擴大至打擊哈馬斯。

王毅周一分別與巴勒斯坦自治政府外長馬立基及以色列外長科恩通電話。他向馬立基稱，中方強烈譴責並反對一切傷害平民、違反國際法的行為，呼籲立即停火止戰，保障加沙民眾最基本的生存條件，並強調解決巴勒斯坦問題的唯一出路是落實「兩國方案」。王毅向科恩表示，各國都有自衛權，但應遵守國際人道法，保護平民安全，避免局勢升級導致更嚴重的人道災難。

王毅同日與以巴外長通電話

拜登周一被問及會否支持停火換取哈馬斯釋放人質時說：「應讓人質獲釋，之後才能談。」華府官員近日透露，美歐已施壓以色列押後向加沙發動地面戰，以便爭取多時間透過談判釋放人質。英國《每日電訊報》周一報道，以色列總理內塔尼亞胡因押後地面戰，而激怒急於展開行動的軍方高層。

拜登：人質全獲釋才考慮支持停火

美國上周動用否決權，阻止聯合國安理會通過一份要求以巴人道停火的決議草案，原因正是該草案未有提及以色列的自衛權。美國據報擬在安理會另外提出有提及以色列自衛權的決議草案。

不過以軍是否準備好開戰惹來美國質疑。《紐約時報》周一引述美國官員報道，拜登政府擔心以色列欠缺可達成的軍事目標，也沒有準備好可行的地面戰計劃。

縱使美國官員堅稱不會指示以色列如何做，但國防部已派出包括海軍陸戰隊三星中將格林（James Glynn）及多名軍官協助以色列應對加沙巷戰。格林曾領軍對抗ISIS，並在伊拉克戰爭期間在費盧杰激戰中發揮重要作用。美國官員稱，格林另一任務是如何在巷戰中減輕平民傷亡向以色列建言，但他與其他軍事顧問不會參與戰鬥。

（CNN/Politico/紐約時報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）