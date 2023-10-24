疑遭道德警察襲擊 伊朗無戴頭巾女腦死

【明報專訊】伊朗一名16歲女生本月1日在首都德黑蘭一座地鐵站內失去知覺，人權組織Hengaw指她因未戴頭巾被道德警察襲擊，如同「頭巾女」阿米尼的翻版，並發布她在醫院昏迷的相片。當局則堅稱她暈倒，德黑蘭鐵路公司董事總經理否認女生與乘客或鐵路公司高層有口角或肢體衝突。及至周日（22日）國營傳媒指該名女生已腦死，其家人及社運人士尚未確認報道內容。
從當局發布的閉路電視片段可見，未有遮蓋頭髮的杰拉萬德（Armita Geravand）跟另外2名女生在索哈達（Shohada）地鐵站登上列車，後來其中1名同行女生走出列車並彎腰，她與其他乘客將失去知覺的杰拉萬德放到月台。當局未有公開列車內及車站入口的閉路電視片段。不少伊朗人都將今次事件跟「頭巾示威」導火線、21歲庫族女子阿米尼去年9月涉違頭巾令被拘留期間死亡一案相提並論。
報道阿米尼事件 兩女記者判囚逾十載
另外，伊朗通訊社（IRNA）周日報道，2名伊朗女記者哈米迪（Niloofar Hamedi）和穆罕默迪（Elaheh Mohammadi）因報道阿米尼事件，被控與美國政府勾結、從事危害國家安全行為及宣傳反政府，遭伊朗法院分別判囚13年及12年。哈米德因拍攝阿米尼父母在女兒留醫的醫院內擁抱的相片而被捕，穆罕默迪則因報道阿米尼葬禮而被捕。
（BBC/路透社）
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