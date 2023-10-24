疑遭道德警察襲擊 伊朗無戴頭巾女腦死

從當局發布的閉路電視片段可見，未有遮蓋頭髮的杰拉萬德（Armita Geravand）跟另外2名女生在索哈達（Shohada）地鐵站登上列車，後來其中1名同行女生走出列車並彎腰，她與其他乘客將失去知覺的杰拉萬德放到月台。當局未有公開列車內及車站入口的閉路電視片段。不少伊朗人都將今次事件跟「頭巾示威」導火線、21歲庫族女子阿米尼去年9月涉違頭巾令被拘留期間死亡一案相提並論。

報道阿米尼事件 兩女記者判囚逾十載

另外，伊朗通訊社（IRNA）周日報道，2名伊朗女記者哈米迪（Niloofar Hamedi）和穆罕默迪（Elaheh Mohammadi）因報道阿米尼事件，被控與美國政府勾結、從事危害國家安全行為及宣傳反政府，遭伊朗法院分別判囚13年及12年。哈米德因拍攝阿米尼父母在女兒留醫的醫院內擁抱的相片而被捕，穆罕默迪則因報道阿米尼葬禮而被捕。

（BBC/路透社）