下月訪華前 澳總理訪美考驗外交手腕

美國總統拜登今年5月因國內預算爭議臨時取消訪澳，故改為邀請阿爾巴尼斯訪美。阿爾巴尼斯在美東時間周日晚上（即澳洲時間周一下午）飛抵華盛頓，將成為第四位獲白宮國宴招待的澳洲總理，這是二人在16個月內的第九次會面。他出發前重申有必要繼續聚焦於印太地區，並承認區內「確實存在戰略競爭」，又強調「澳美同盟是澳洲外交政策的中心」，其訪美重點是「建立面向未來的同盟」。

推落實AUKUS核潛項目 盼過國會關

訪問期間，阿爾巴尼斯將游說美國國會通過有關AUKUS的法律，爭取加速落實AUKUS，例如協助澳洲在2040年或之前擁有核動力潛艇計劃，並促進印太合作，加強與美國在關鍵礦產供應鏈和潔淨能源轉型的伙伴關係。儘管澳、英、美3國早在前年9月已公布AUKUS的核動力潛艇合作計劃，惟美國國會始終未就出口管制等潛在影響因素立法「開綠燈」。拜登政府上周五向國會提交補充預算，包括請求為履行AUKUS承諾，撥款34億美元加強海軍潛艇部隊及潛艇工業基地。

AUKUS的核動力潛艇項目劍指中國在印太地區的軍事影響力，惹來北京反彈。阿爾巴尼斯去年5月上台後延續項目，但力圖修復中澳緊張關係。澳洲政府周日宣布阿爾巴尼斯下月4至7日會訪問中國，中國外交部昨日確認消息，指中方歡迎阿爾巴尼斯應國務院總理李強邀請訪華並出席在上海舉行的第六屆中國國際進口博覽會。

阿爾巴尼斯在11月上旬還會出席在庫克群島舉行的太平洋島國論壇（PIF）峰會和11月中旬在美國三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。

（綜合報道）