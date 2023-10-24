極右議員僅居次出線 阿根廷總統大選添變數

【明報專訊】阿根廷周日（22日）舉行大選，結果出乎意料，選前在民調領先的極右自由前進黨候選人米萊伊表現遜預期，僅獲30%得票率排第二，他將與得票36%居首的中間偏左執政聯盟的經濟部長馬薩進入下月第二輪投票決勝負。分析指出，首輪投票反映部分選民對米萊伊的大削開支等極端政策有保留，惟下月誰可當選總統，還看馬薩和米萊伊能否爭取周日沒有投票給他們的三分之一選民支持。
現任經濟部長排第一 超乎外界預期
周日選舉總投票率達74%。香港時間昨午接近幾乎點算所有選票後，沒有候選人得票達到直接當選門檻（即需獲得45%選票，或得票率達40%選票且拋離第二名10個百分點），51歲的馬薩（Sergio Massa）和53歲的米萊伊（Javier Milei）得票排頭兩位，二人將進入11月19日的決選。選前民調顯示，選民會以選票懲罰主管經濟卻令國家陷入財政危機的馬薩，但周日他得票最多，米萊伊僅排第二。阿根廷政治分析家貝倫斯泰因稱，沒預期馬薩有如此好表現，認為是草根階層對貝隆派聯盟的支持及對米萊伊冒起的恐懼。
阿根廷是拉美第二大經濟體，也是國際貨幣基金組織（IMF）的最大借貸國，現時國內通脹率高逾138%，四成人口生活貧窮。阿根廷數十年間金融管理不善，債台高築，貨幣波動，反覆出現財政危機。
競選期間，美國前總統特朗普的支持者、民粹主義候選人米萊伊異軍突起，他是自由至上主義經濟學家，強烈反建制、反墮胎，揚言要大削公共支出，縮減10個政府部門，主張用美元代替阿根廷貨幣比索、關閉央行，甚至提出與主要貿易伙伴中國在內的共產政權斷絕關係，這些政策令依賴政府援助的普羅大眾感憂慮。反之馬薩為討好選民，選前不惜宣布削減所得稅和增加社會開支，但此舉可能加劇經濟危機。
1/3票投其他人選 右翼票源次輪料投米萊伊
在馬薩和米萊伊以外，仍有逾800萬選民（相當於約1/3選票）投給右翼政客、前安全部長布里奇等另外3名候選人，華盛頓智庫威爾遜中心阿根廷項目主任熱當說：「我對首輪選舉結果的解讀是，想趕貝隆派落台的阿根廷人遠多於想他們繼續執政的。」分析認為布里奇的支持者可能會在次輪投票傾向轉投米萊伊。