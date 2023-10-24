極右議員僅居次出線 阿根廷總統大選添變數

現任經濟部長排第一 超乎外界預期

周日選舉總投票率達74%。香港時間昨午接近幾乎點算所有選票後，沒有候選人得票達到直接當選門檻（即需獲得45%選票，或得票率達40%選票且拋離第二名10個百分點），51歲的馬薩（Sergio Massa）和53歲的米萊伊（Javier Milei）得票排頭兩位，二人將進入11月19日的決選。選前民調顯示，選民會以選票懲罰主管經濟卻令國家陷入財政危機的馬薩，但周日他得票最多，米萊伊僅排第二。阿根廷政治分析家貝倫斯泰因稱，沒預期馬薩有如此好表現，認為是草根階層對貝隆派聯盟的支持及對米萊伊冒起的恐懼。

阿根廷是拉美第二大經濟體，也是國際貨幣基金組織（IMF）的最大借貸國，現時國內通脹率高逾138%，四成人口生活貧窮。阿根廷數十年間金融管理不善，債台高築，貨幣波動，反覆出現財政危機。

競選期間，美國前總統特朗普的支持者、民粹主義候選人米萊伊異軍突起，他是自由至上主義經濟學家，強烈反建制、反墮胎，揚言要大削公共支出，縮減10個政府部門，主張用美元代替阿根廷貨幣比索、關閉央行，甚至提出與主要貿易伙伴中國在內的共產政權斷絕關係，這些政策令依賴政府援助的普羅大眾感憂慮。反之馬薩為討好選民，選前不惜宣布削減所得稅和增加社會開支，但此舉可能加劇經濟危機。

1/3票投其他人選 右翼票源次輪料投米萊伊

在馬薩和米萊伊以外，仍有逾800萬選民（相當於約1/3選票）投給右翼政客、前安全部長布里奇等另外3名候選人，華盛頓智庫威爾遜中心阿根廷項目主任熱當說：「我對首輪選舉結果的解讀是，想趕貝隆派落台的阿根廷人遠多於想他們繼續執政的。」分析認為布里奇的支持者可能會在次輪投票傾向轉投米萊伊。

（衛報/華爾街日報/金融時報）