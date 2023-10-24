日揆施政演說 允減稅、延長能源補貼抗通脹

岸田在演說中強調經濟是其最優先考慮，形容未來約3年為「變革期」，表示數周內會制定新的經濟刺激計劃，藉此紓緩民眾因物價上漲面對的壓力，措施包括家庭減稅、鼓勵企業投資及推動薪酬上升。岸田稱為協助民眾應對生活成本增加，包括主因俄軍侵烏而造成的能源價格上漲，宣布原定今年底到期的汽油、電力和天然氣補貼會延長至明年春季。他亦強調支持低收入人士的重要性，表示會透過地方政府提供額外援助。

稅收連續3年新高 岸田稱將回饋國民

日本2022年財政年度稅務收入達71.14萬億日圓（約3.7萬億港元），是連續第三年錄得新高。岸田上周五指示自民黨及盟友公明黨研究如何把政府收入回饋民眾後，昨日提及薪酬上升追不上物價急升的情况，指「要把稅收增加的一部分公正且合理地回饋國民」。

岸田又表示政府向有意增加員工薪金的企業減稅，此外未來2至3年又會加強可提高供應能力的支援措施，包括對半導體及低碳等與國家安全相關的大型投資。其他措施細節有待執政黨的稅制調查會討論後敲定。

岸田早前計劃增加煙草稅等稅收，以支持未來5年內增加國防預算接近1倍，去到佔GDP約2%，以跟北約指標看齊。然而，他昨日未有詳述政府何時加稅，僅指具體時間將按經濟狀况決定，他也未談及如何恢復日本財政健康。

（共同社/法新社/日經中文網）