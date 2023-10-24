以志願警戒隊遍地開花 防阿拉伯裔暴力示威

以色列各地都有猶太人申請加入成為志願警戒隊成員，從而「保衛家園和鄰里」，這些組織原先集中於鄰近加沙和邊境地區，如今擴展至全境，總數增加到527隊，預計陸續有來。國家安全部表示已向警戒隊分發了2萬槍支，稍後還會增發2萬支，並供應避彈衣和頭盔。該部門未披露槍械類型，但上載片段顯示其部長本格維爾親手分發了M-16突擊步槍或M-4卡賓槍。

國安部長允免費向西岸居民供槍

與此同時，以色列近日購槍人數大增，槍械店前出現輪購人龍。《耶路撒冷郵報》報道，事發後一周內有近1萬人申請買槍。本格維爾則答應向西岸定居點的居民免費提供1萬槍支，並放寬申請槍械的規定，還下令在哈馬斯突襲受創的斯代羅特（Sderot），其成年市民皆「自動合資格」買槍。

以警方在這半個月逮捕數十名涉在社交平台煽動示威和支持哈馬斯的阿拉伯裔市民，警察局長沙卜泰辯稱旨在防患未然。

（路透社/金融時報/Ynetnews）

（以色列-哈馬斯戰爭）