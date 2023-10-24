焦點人物：哈馬斯「以色列通」加沙掌門人 知己知彼策劃突襲

辛瓦主管安全部 查特工整肅內部

辛瓦是哈馬斯政治局及其武裝組織卡桑旅的重要人物，他於2017年當選加沙政治局局長，2021年獲選連任4年時，加沙政治分析家阿米爾（Adnan Abu Amer）表示，其獲勝代表他穩控哈馬斯內部，特別是軍事部門等重要部分，得以執行其政策，包括如何處理與以色列的衝突。

由於主管哈馬斯安全部，辛瓦不僅負責調查可疑的以色列特工，以及追蹤以色列情報及安全部門官員，也負責管理內部安全事務，例如2015年以貪污罪拘留哈馬斯一名指揮官伊什蒂維，先施酷刑後殺害，事後控告他「道德犯罪」。以色列分析指伊什蒂維涉嫌有同性戀行為，辛瓦出手似是擔心他會成為損害哈馬斯的禍根。辛瓦也支持極端組織「伊斯蘭國」（ISIS），贊成哈馬斯與伊朗建立更緊密聯繫，被美國列入「國際恐怖分子」黑名單。

繫獄廿載研以文化 換囚啟發擄人

辛瓦在1962年生於加沙南部的汗尤尼斯難民營。1982年在加沙伊斯蘭大學攻讀阿拉伯研究期間，因涉「顛覆活動」首次被以方拘留4個月，其後他成立Al Majd（阿拉伯語「榮耀」之意，哈馬斯安全部門前身），專門懲罰「不道德」者，以及殺害以軍和勾結以色列的巴人，故他被稱為「來自汗尤尼斯的屠夫」，及於1988年因謀殺及造成他人身體嚴重傷害，被以色列判處4次終身監禁。

強烈主張武力抗以的辛瓦自稱繫獄逾20年間一直「研究敵人」，包括研習希伯來語。以色列一名前監獄高官指，辛瓦會花幾個小時跟以色列人交談，了解以色列文化及「沉迷觀看以色列頻道」。2011年，哈馬斯以一名俘虜了5年的以軍士兵，換取以方釋放辛瓦等1000名巴人囚犯。地緣政治及保安分析家霍羅維茨指，辛瓦似乎受此啟發，偏好擄人換囚。

以軍在初期報復性空襲後曾指已殺死辛瓦，但哈馬斯從未承認，以軍最近改口指辛瓦「大難臨頭」（dead man walking）。

（半島電視台/紐約時報/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）