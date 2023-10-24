燃料被禁入加沙 早產嬰危在旦夕 六成基礎醫療設施兩成醫院停運

加沙燃料僅足3天關鍵需求

聯合國兒童基金會發言人克里克斯周日表示，目前有120名初生嬰兒在保溫箱內，當中70人更需要靠機器協助呼吸，一旦電力中斷，他們的性命堪虞。世界衛生組織上周四也警告，加沙醫院發電機燃料已耗盡，一旦發電機停運，約130名早產嬰、1000名須洗腎病人及其他在深切治療部留醫的病人將面臨死亡風險。 無國界醫生（MSF）巴勒斯坦醫療協調員湯瑪斯稱，若這些嬰兒無法獲得急需的特別照護和醫藥，部分可能會於幾小時內死亡，有些或許也只能多撐幾天。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）周日表示，加沙燃料只足以維持3天的關鍵需求。

回應以方憂慮 多方探討燃料追蹤系統

上周六及周日共有34架載着食物和醫藥等物資的車隊進入加沙，惟燃料不在其中。《華盛頓郵報》分析，以色列擔心哈馬斯及其他武裝組織會將燃料用於製造火箭炮等軍事用途，故禁止運入燃料。聯合國副秘書長（人道事務）暨緊急救濟協調員格里菲思周日表示，各方正與以色列討論經拉法過境口岸進入加沙的物資檢驗程序，包括考慮建構追蹤燃料用途的系統。

加沙唯一發電站本月11日在燃料耗盡後停運。世衛周日指目前當地逾65%的基礎醫療設施和20%醫院停運，強調加沙5家主要醫院需要15萬公升燃料才能維持基本服務。加沙衛生部周日請求汽車加油站立即把手上燃料捐予醫院維持運作。

燃料短缺間接影響供水

燃料短缺也影響供水，UNRWA發言人圖馬警告，整個加沙的民眾都面臨無水或有限供水的壓力。救援組織指出，加沙在正常情况下從水井、源自以色列的水管和地中海的海水化淡廠獲取潔淨用水，惟目前燃料和電力短缺會影響以上設施和泵水系統的運作。

在周日第二批救援物資進入加沙後，白宮表示美國總統拜登和以色列總理內塔尼亞胡同意繼續往當地運送關鍵援助。以色列防長加倫特周日預告，針對加沙的地面戰可能會長達3個月，強調最終將殲滅哈馬斯。以軍發言人哈加里周一稱，周日晚已派出坦克和步兵部隊「深入」加沙作有限度打擊，殺死多個「準備下階段戰爭的恐怖分子小隊」，並為搜尋人質及失蹤者蒐集情報。哈馬斯周日稱，其武裝人員在加沙南部與以軍裝甲部隊交戰，摧毁對方部分軍備。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）