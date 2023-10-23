越二號人物擬下月訪日 落實升級全面戰略伙伴

雙邊關係升級對兩國都具有強烈的象徵意義。日本和越南分別擔憂中國在東海和南海的「海上擴張」，兩國可藉高水平雙邊關係，加強安保防務合作以牽制中國。

對日本而言，越南是東盟成員國，有助推動日美「印太戰略」，近年已積極提供二手和新造巡邏船，以提升越方海上警備能力。日本政要近期頻訪東南亞國家，例如日本外相上川陽子10月訪問越南等四國，岸田文雄準備11月出訪菲律賓和馬來西亞。日本12月將在東京舉行日本-東盟特別峰會，雙方9月正式峰會時已乘展開交流50周年的契機升級至全面戰略伙伴關係。

對越南而言，推動跟更多區內重要勢力升級到全面戰略伙伴，旨在採取「對冲」策略來確保戰略自主。其一主要例子便是9月美國總統拜登訪河內時，美越拍板「跳級」直接升至全面戰略伙伴關係。

日擬任命駐印尼大使改駐北京

另外，共同社昨援引中日外交消息人士報道，日本擬委任現任駐印尼大使金杉憲治為新駐華大使，接替2020年上任的垂秀夫。64歲的金杉此前曾負責對美事務，擔任過外務省亞洲大洋洲局長和外務審議官（負責經濟），惟他不算中國通，將是約7年來首個並非出自外務省漢語研修班的駐華大使。

（共同社/讀賣新聞/中通社）