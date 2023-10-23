美日韓半島上空首聯合空演 可攜核轟炸機領銜威懾朝鮮

B-52H上周首抵韓 朝官媒斥挑釁

這次空軍聯演於朝鮮半島以南的韓國防空識別區（KADIZ）與日本防空識別區（JADIZ）之相交區域進行，並無包括日韓領空。參與演練的有美軍的B-52H轟炸機、F-16戰機，韓國的F-15K，日本航空自衛隊的F-2等戰機。這次空演採用韓美日戰鬥機護衛B-52轟炸機的編隊飛行方式。過去朝鮮半島附近上空曾有多次美韓或美日空軍演習，惟美日韓三國聯合演習則屬首次。韓國空軍昨表示，這次演習旨在擴大韓美日三國應對朝鮮核子及導彈威脅的能力。

作為軍演焦點的B-52H，最高時速為1000公里，續航力近1.6萬公里，飛行上限約為1.51萬米。它上周二以參加韓國歷來最大規模國防展覽的名義，飛抵駐韓美軍基地，是這款戰機歷來首次着陸朝鮮半島，惹來朝中社發表評論，批評此舉是挑釁行為，強調朝鮮半島法律上仍處於戰爭狀態，出現在敵方區域內的戰略資產「理應成為首個被殲滅的對象」。

美日韓8月大衛營峰會議定每年舉行多範疇的三國聯合軍演。韓國海軍也宣布，韓美海軍昨日完成在關島附近海域的「沉默鯊魚」（Silent Shark）聯合反潛訓練。

韓媒：社會憂觸發中俄反應

然而，《京鄉新聞》等報道表示，韓國社會也憂慮會觸發中俄反應。例如美日韓7月在日本海（韓國稱東海）做導彈防禦訓練，中、俄也在該地區舉行海軍聯合演習。

（綜合報道）