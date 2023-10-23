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以軍空襲加沙南部 拉法口岸迎次批車隊

【明報專訊】以軍上周六（21日）宣布加強對加沙空襲，哈馬斯周日指過去一晚以軍空襲造成最少80人死亡。在加沙的巴勒斯坦人上周六說以軍呼籲他們遷到加沙南部，並指以軍警告他們若留在原地，或會被視為恐怖組織的同情者，然而有早逃往加沙南部的民眾指，當地到處都受到空襲。從現場相片可見，即使是昨日有第二批救援物資車隊駛經進入加沙的拉法口岸，其所在城市拉法同樣也受空襲。

加沙最大武裝組織哈馬斯本月7日突襲以色列，造成最少1400人死亡，觸發以色列準備發動地面戰報復，備戰期間先空襲，至今已殺死逾4300名巴人，雙方死傷者都以平民為主。以軍發言人哈加里前日表明會加強對加沙空襲，減低以軍展開地面行動時的傷亡。哈馬斯其後指以軍過去一晚的加沙空襲造成最少80人死亡，逾30間房屋被毁。

南遷巴人稱難逃轟炸

另外，以色列周日表示空襲約旦河西岸城鎮杰寧一間清真寺，殺死哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）的「恐怖分子」，巴人衛生當局指有兩人喪生。

以軍準備地面戰之際，叫加沙北部居民為自己安全考慮往南遷移。然而早在以軍發出撤離呼籲前，盧布納（Lubna）已帶同她的4名孩子和家當，前往加沙南部最大城市汗尤尼斯，於友人家中暫住。她說加沙南部各處持續受轟炸，其友人住所亦險被炸中。盧布納指隨着收容家庭愈來愈多，該住所現有7名女性共用一個房間，男士要睡在外面，而且當地缺水缺電，每人每日只有不足1公升的用水，他們亦只以罐頭食物果腹。

首批載有救援物資的車隊上周六經拉法口岸，從埃及入境加沙南部後，法新社有記者指周日再有17輛貨車運載物資穿過拉法口岸前往加沙。惟聯合國指每日需要約100輛貨車運載物資，才能滿足加沙民眾的需要。

（觀察家報/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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