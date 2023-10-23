「應對伊朗升級局勢」 美增中東戒備部署 以總理：真主黨如闢第二戰線 將臨「無法想像」反擊

增派薩德愛國者 兩航母群駐兩側

奧斯汀在聲明表示，在跟總統拜登詳細討論伊朗和其代理勢力近期在中東各地升級局勢的行動後，指示美國國防部就進一步加強在該區軍事態勢採取一系列額外行動，包括啟動部署薩德部隊和調派更多「愛國者」導彈部隊，另派原到地中海東部的「艾森豪威爾」號航空母艦打擊群改往中東水域，以「加強地區威懾力量，增加對當地美軍的保護力量，並協助以色列防衛」。「福特」號航母打擊群預定部署在地中海東部。他解釋「準備部署命令」（prepare-to-deploy orders）意味加強部隊所需快速應對的準備性和能力，但沒有交代新接獲該命令的美軍人數。美軍目前為應對中東緊張局勢，已向當地調派2000名海軍陸戰隊。

伊拉克基地遭襲 親伊朗民兵認責

自以色列和哈馬斯本月爆發衝突以來，針對駐伊拉克和敘利亞美軍的攻擊激增。上周伊拉克3處美軍所領導的國際聯合部隊基地多次受到襲擊，最新發生於西部安巴爾省的阿薩德空軍基地，一個自稱「伊拉克伊斯蘭反抗運動」的組織宣稱承認責任。路透社引述美軍消息稱，防空系統上周六攔截擊落兩架飛近的無人機。另外，隸屬美軍「福特」號航空母艦打擊群的驅逐艦「卡尼」號（USS Carney）上周四在紅海截擊了一批相信由也門什葉派胡塞武裝發射的導彈和無人機。

以軍上周六表示，當天在北部接壤黎巴嫩邊境最少4處不同範圍與真主黨交火，並出動軍機轟炸敵方目標，其中指控真主黨向其邊境社區馬加利奧特發射反坦克導彈，一名以軍士兵在另一城鎮巴拉姆被反坦克導彈擊中身受重傷。真主黨則指有6名成員被殺，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）亦表示一名成員當天在黎巴嫩南部的戰鬥中死亡。

美國國務院前日表示，國務卿布林肯上周五與黎巴嫩看守總理米卡提通電話，強調尊重民眾利益的重要，稱假如黎巴嫩捲入以巴衝突，將令該國民眾受影響。布林肯確認美方支持黎巴嫩民眾，並提及對該國南部邊境局勢緊張加劇的憂慮。

內塔尼亞胡昨日向接近黎巴嫩邊界的以軍突擊隊發簡報，承認現時無法確認真主黨會否決定全面參與以色列跟哈馬斯的戰爭，但若真主黨決心開闢第二戰線，將面臨程度「無法想像」的以軍反擊，令黎巴嫩陷於「毁滅」。

《觀察家報》報道，以色列政府正日漸承受國內鷹派和北部居民的壓力，促請對黎巴嫩真主黨發動先發制人攻擊，但美國官員反對，拜登上周三到訪特拉維夫期間也勸阻以色列，擔憂局勢演變成大型地區衝突。一名以色列安全高官表示，期望目前專注完成針對加沙的工作，發動地面戰如箭在弦，目前主觀政策目標是避免兩面同時作戰，限制北部的衝突而非升級至與真主黨全面開戰，惟最終實際決定取決於真主黨的動態。

華特使：武力非解決問題之道

另外，中國政府中東問題特使翟雋上周六出席巴勒斯坦問題開羅和平高峰會期間會見阿拉伯聯盟秘書長蓋特，強調中方認為「武力不是解決問題之道，以暴制暴只會陷入冤冤相報的惡性循環，為政治解決巴勒斯坦問題製造障礙」，重申在「兩國方案」基礎上重啟和談，是打破巴以衝突惡性循環的唯一出路。

（綜合報道）

（以色列-哈馬斯戰爭）