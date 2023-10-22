海底氣管被毁 芬蘭集中查港註冊貨船

10月8日，芬蘭和愛沙尼亞之間的海底天然氣管Balticconnector和一條通訊電纜，以及愛沙尼亞連接瑞典的另一條海底通訊電纜分別受損。海事數據顯示當時海域內的船舶，唯有「新新北極熊」號與俄國貨櫃船「北海航線」號（Sevmorput）的活動時間和地點，跟事故脗合。

現場有大泥團含「極重物體」

芬蘭國家調查局（NBI）表示，主力調查「新新北極熊」號的原因，是它在事發時的動向與天然氣管損毁的「時地一致」。此外，管道破損是由「機械外力」造成，未有證據涉及爆炸，而損毁處海牀埋着一團新近形成、內藏「極重物體」的「巨大泥團」，警方將嘗試打撈調查是否涉事。芬蘭外交部稱已聯絡中俄協助調查。

愛沙尼亞上周五認同損毁是人為造成，並指在該3條管道出事時，只有這兩艘中俄船舶身處現場，因此會繼續鎖定兩船調查，暫時尚未清楚損毁是否故意及誰是幕後黑手。

（路透社）