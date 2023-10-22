阿根廷大選極右派冒起 衝擊傳統兩黨政治

阿根廷近日進行的3個民調都顯示米萊伊（Javier Milei）的支持度領先，其中兩個顯示米萊伊與執政中間偏左執政聯盟的經濟部長馬薩（Sergio Massa）和中間偏右反對派合力改變聯盟前安全部長布里奇（Patricia Bullrich）的支持度相差在10個百分點之內，當中馬薩支持度稍多於布里奇。要在周日的投票中直接獲勝，候選人必須取得超過45%選票，或超過40%的選票並領先第二名候選人10個百分點以上。否則，得票最多兩名候選人將於11月19日進行決選。《金融時報》提到，阿根廷的民調往往不準確，因此周日的大選變數仍大。

分析指阿根廷陷入經濟困境，購買力因每年138%的通貨膨脹率而受到嚴重打擊，四成國民活在貧窮線以下，對兩大傳統政黨失望的選民，將不滿政府的怒氣，轉而支持反對現行政治制度的米萊伊，令阿根廷兩黨政治傳統造成巨大衝擊。

選民捱通脹 轉撐崇特朗普候選人

52歲的米萊伊經濟學家出身，現為國會議員。米萊伊抨擊兩大政黨是導致國家經濟積弱的原因，他提議大刀闊斧改革國家，包括經濟美元化以降低通脹、「燒毀」對經濟管理不善的央行、大幅削減公共開支、將多個公營機構私有化、支持持槍權和反對墮胎權等，很多立場都與特朗普接近。

米萊伊早前受訪時表示，如果上台會凍結與中國的關係，意味着費爾南德斯政府在過去幾年中建立的外交努力，包括阿根廷計劃於明年1月 1日加入金磚國家集團，有可能會被迫暫停。中國是阿根廷的第2大貿易伙伴，僅次於巴西，阿根廷去年更取代巴西成為中國在拉丁美洲投資的最大目的地，今次有份參選的經濟部長馬沙今年6月結束訪華時曾笑說，阿根廷（Argentina）應該更名為阿根華（Argenchina）。

（路透社/法新社/金融時報/中央社）