至今22記者死 逾廿年「最要命時期」

兼顧報道生計 停電斷網裝備有限

由於國際記者在開戰後不能進入加沙，現場報道只能仰賴加沙記者和駐當地特派員。不過，無國界記者（RSF）表示，許多加沙傳媒包括電台、網媒而因以軍炮轟或停電，陷於完全或局部停運。在轟炸威脅下，記者們既要採訪又要自保，可是有時以為已站在安全距離報道，仍不能保證炮彈不會來襲。例如10月10日有3名記者已站在一棟被炸樓宇外數百米拍攝，詎料鄰近位置又有空襲，因而罹難。

國際組織「保護記者委員會」（CPJ）公布迄上周五（20日）累計錄得22名記者殉職（18名巴勒斯坦、3名以色列、1名黎巴嫩），8名記者受傷，3名記者失蹤或被擄。CPJ中東及北非項目協調員曼蘇爾（Sherif Mansour）稱，當下是加沙地帶逾20年來「對記者最要命的時期」。

此外，記者們被迫不斷轉移陣地躲避炮彈，沒有合適的工作地方，要借用陌生人的家洗澡。他們又因為難上網、手機信號受干擾，加上停電等因素，不能做即時報道，也不能掌握全面資訊和趕往事發現場。於是，少數依然營業的咖啡店或醫院，成了記者撰寫報道及與行家交流求證和補充資訊、給器材充電和發稿的地方。

缺水缺糧 憂家人安全

在難苦堅守報道同時，流離失所，缺水缺糧，擔憂家人安危更令他們身心疲憊。美國自由電視台特派員亞辛（Amira Yassin）表示，為了報道他要與家人分開，但承認感到「作為記者的責任和對家庭責任之間存在衝突」。英國廣播公司駐加沙記者阿布阿盧夫（Rushdi Abualouf）表示，他一家事隔5日再度無家可歸，記者工作艱難同時且需要照顧家人及為他們找糧水。

（半島電視台/金融時報/CPJ/RSF）

（以色列-哈馬斯戰爭）