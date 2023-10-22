埃及辦和會 美以冷待

不滿聲明草案未提以自衛權

今次峰會有巴勒斯坦權力機構主席阿巴斯、34個國家及3個聯合國和國際機構的代表出席，包括歐洲理事會主席米歇爾和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。歐洲主要國家中，意大利總理梅洛尼和西班牙首相桑切斯親身與會，但英法德3國僅派外長出席。美國和以色列則沒有參加。埃及總統塞西在峰會上表示，邀請各國領袖到來尋求結束加沙人道危機的協議路線圖，並重啟以巴和平路，目標包括運送救援物資進入加沙，同意停火，並談判實現「兩國方案」。

有參加談判的歐盟外交官上周五向《金融時報》表示，對峰會聲明內容能獲得與會國家一致認同「有少許保留」。外界亦質疑峰會在以色列和美國高官缺席下作用將有限。

沙特政治元老譴責哈馬斯以色列襲平民

另外，在以巴開戰前與以色列關係日漸改善的沙特阿拉伯，屬於具地位政治元老的親王圖爾基（Turki al-Faisal）上周二在美國萊斯大學發表演說，同時譴責哈馬斯和以色列攻擊平民。他批評哈馬斯的行為違反伊斯蘭教中不能傷害平民的教義，但同時譴責以色列分別「無差別」濫炸加沙平民及搜捕西岸的巴人。他同時反駁美國等西方傳媒形容哈馬斯「在沒受到挑釁下發動突襲」，稱以色列過去四分之三世紀對待巴人的方法便足以是挑釁，並強調所有被軍事佔領的民眾皆有反抗權利。英國廣播公司（BBC）指出，圖爾基目前雖無正式官職，但政治地位重要，其發言有助外界一窺利雅得對以巴問題的真正想法。

（金融時報/BBC/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）