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路透：以總理戰後勢下台

【明報專訊】以色列遭哈馬斯突襲導致過千人死亡，還有200多人被擄走。路透社指出，以色列政府被指摘情報失誤和保安鬆懈釀禍，民怨日增，無論事態如何發展，戰後總理內塔尼亞胡將難逃問責下台命運。

哈馬斯襲擊發生前的幾個月，內塔尼亞胡已因推動司法改革而面對持續示威。內塔尼亞胡曾自詡如邱吉爾作風的戰略家，能預視國安威脅來臨，但今次事件觸發的民怨日益高漲。以色列《晚禱報》（Maariv）早前公布的民調顯示，只有21%民眾支持內塔尼亞胡在戰後應繼續擔任總理，如果即日舉行大選，利庫德集團國會議席將大減三分之一。

情報失誤保安鬆 民怨爆煲

得悉朋友在哈馬斯突襲中死亡後，民眾科布納（Slomit Kobner）怒罵內塔尼亞胡，「他無法領導以色列，我看不到他或其政府有何辦法再留下來……這事之後，所有以色列人都知道他再也當不了總理」。連長期支持者也質疑內塔尼亞胡是否應留任，猶太文化組織Zionist Horizon聯合主席哈拉普（Dor Harlap）形容政府領導層失敗，戰爭結束後，「我不確認定民眾會否再給他（內塔尼亞胡）機會，我會投他一票，但這可能是他最後一個任期」。

以色列1973年10月未能料到埃及和敘利亞發動突襲，最終導致時任總理梅爾（Golda Meir）引咎辭職。耶路撒冷沙洛姆哈特曼研究所研究員阿薩-埃爾（Amotz Asa-El）估計，內塔尼亞胡與其利庫德集團面臨同樣命運，「不管是否有調查委員會、他會否認錯都不重要，重要是以色列中間派的想法，即這是一場慘敗，總理必須負責」。

（BBC/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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