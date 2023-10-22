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卡塔爾斡旋 哈馬斯首放兩人質 美歐向以施壓暫緩地面戰 加沙口岸一度放行救援物資

【明報專訊】在卡塔爾斡旋下，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯上周五（20日）以「人道理由」釋放一對美國人質母女，是本月7日哈馬斯突襲以色列並擄走逾200人後首次釋放人質。《華爾街日報》和彭博社報道，美歐政府正向以色列施壓暫緩向加沙發動地面戰，以爭取時間透過談判讓更多人獲釋。與此同時，經美國、以色列、埃及和聯合國一周談判後，加沙南部接壤埃及的拉法過境口岸昨日一度重開，讓20架運載醫藥和食物的卡車進入，但對被以色列圍困多時的過百萬加沙民眾，被指是杯水車薪。

以色列總理辦公室前日發表聲明稱，59歲美國女子拉南（Judith Raanan）和其17歲女兒納塔莉（Natalie Raanan）於拉法過境口岸獲釋，被送往以色列的軍事基地與家人團聚。以色列傳媒拍得二人獲以軍人質談判主管赫希牽着手走過來，看似健康良好。拉南和納塔莉來自美國芝加哥市郊埃文斯頓，兩人9月起到以色列慶祝猶太節慶及拉南母親的85歲生日，本月7日在距離加沙約1.6公里的納哈爾奧茲（Nahal Oz）被哈馬斯分子擄走。納塔莉的父親在二人獲釋後與女兒通電話，喜極而泣，稱納塔莉「未有多言」，但稱她在一周內會返回芝加哥。

拜登致電慰問獲釋母女二人

哈馬斯旗下武裝力量「卡桑旅」發言人阿布烏拜達表示，釋放二人是為了回應卡塔爾斡旋努力及「人道理由」，並要向美國人及全球證明美國總統拜登和其政府所言是「虛假且毫無根據」，但未有詳細交代所指為何。

哈馬斯在卡塔爾設有政治辦公室。卡塔爾外交部表示，拉南母女獲釋是「各方多日來持續溝通」的結果，稱該國將繼續與以色列和哈馬斯對話，期望將能讓所有平民人質獲釋，最終緩和當下危機並恢復和平。

拜登對拉南母女獲釋「深感高興」，致電慰問二人，又感謝卡塔爾和以色列提供協助。美國國務卿布林肯表示，仍有10名美國人失蹤，相信部分被哈馬斯挾持。哈馬斯早前聲稱擄走了約200人，形容其手上的外國人質是「賓客」，將在「形勢許可後」釋放他們。以色列總理內塔尼亞胡前日表示，會繼續尋求所有人質獲釋及找回失蹤者，但同時強調「將繼續戰鬥至勝利」。

談判艱巨 協議曾破裂

彭博社昨引述知情人士報道，美歐政府一直施壓以色列推遲向加沙發動地面戰，以便透過秘密談判爭取更多人質獲釋，以色列最初拒絕押後軍事行動，但後來在美國壓力下同意暫緩地面戰。《華爾街日報》前日引述知情官員報道，釋放人質的談判過程艱巨，在戰爭首周哈馬斯拒絕就人質問題對話，而美國、以色列、卡塔爾有份參與、希望促成50名人質獲釋的協議最後也破裂。分析指出，拉南母女獲釋將增加以色列和哈馬斯的壓力，促使他們繼續談判。

以色列在哈馬斯突襲後圍封加沙，斷水斷糧及燃料，令加沙人道危機加劇。經過多方一周談判後，埃及連接加沙的拉法過境口岸昨日上午重開，一批20輛載有埃及紅新月會的人道物資貨車進入加沙，口岸隨即再次關閉。官員表示，下批物資車隊最快周一才可能獲准再進入。以色列政府要求批准更多物資運入前，必須確保物資不會被哈馬斯扣押或轉移。聯合國官員昨表示，仍在商討核查程序，且援助組織亦在跟以色列談判，容許燃料運入，讓醫院發電機及加沙抽水系統可運作。

20輛物資車入加沙被指杯水車薪

聯合國世界糧食計劃署指出，加沙人道危機嚴峻，20輛卡車物資根本不足夠。巴勒斯坦衛生部表示，首批救援物資沒有燃料，且數量僅是戰爭爆發前運入的3%。聯合國人道事務和緊急援助協調員副秘書長格里菲思表示，每日需要100輛貨車組成的車隊向加沙運送物資。

（華爾街日報/彭博社/紐約時報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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