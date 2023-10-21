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英下院補選 工黨連奪兩保守黨票倉

【明報專訊】英國下議院兩個被視為執政保守黨票倉議席周四（19日）補選，均由在野工黨奪得，且保守黨流失選票量甚高，進一步顯示保守黨江河日下之勢，工黨明年回朝可能性日增，為首相辛偉誠帶來沉重壓力。

保守黨流失選票量高

在伯明翰東北的塔姆沃思（Tamworth）選區，工黨的愛德華茲（Sarah Edwards）以11,719票，力壓獲10,403票的保守黨候選人庫珀，是保守黨在1996年以來首度失守這個票倉。值得留意的是，保守黨2019年在當地得票59.8%，工黨只有21.7%，但今次保守黨得票大跌至31.1%，工黨則得到34.1%選票，選票「轉向」規模是二戰以來第二大。

愛德華茲在勝利演說中表示，選民「向保守黨發出明確信息，即他們已經受夠了這個失敗的政府，它使經濟崩潰，破壞了我們的公共服務。塔姆沃思人民已經明確表示了這一點，是時候做出改變了。」

在倫敦北面80公里的中貝德福郡（Mid Bedfordshire），選戰是保守黨、工黨及自民黨之爭，最終工黨的斯特拉森（Alistair Strathern）取得13,872票，擊敗分別獲12,680票及9,420票的保守黨和自民黨對手，意味保守黨控制長達92年的議席失守。工黨黨魁施紀賢表示，這兩個保守黨票倉的選舉結果反映大量民眾求變和打算信賴工黨，揚言工黨執政可以帶領英國邁向未來。保守黨則指今次投票率不高，「看不出人們對工黨的熱情」。

（衛報/路透社）

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