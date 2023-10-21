加勒比5國售黃金護照 歐盟擬堵免簽入境漏洞

共批8.8萬 拒批率低審批期短

透過支付一筆款項或投資而獲得的黃金護照（golden passports），受到不少具經濟能力而打算取得外國護照的人士所歡迎，部分加勒比海國家的投資公民身分計劃成本相對低。部分個案所需投資金額只需10萬美元（約78萬港元）。歐盟委員會按規定需監督多個國民可免簽入境歐盟的國家，在履行簽證豁免要求的情况，前日發表自2017年以來第6份有關報告。

歐盟委員會2020年起接觸5個推行投資公民身分計劃的東加勒比海國家，索取有關資料。報告指安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）、格林納達（Grenada）、聖基茨和尼維斯（St Kitts and Nevis）、聖盧西亞（St Lucia）及多米尼克（Dominica）5國合共批出最少8.8萬個黃金護照，但這些國家拒批簽證比率極低，介乎3%至6%，審批時間亦短。其中多米尼克人口略高於7萬，卻批出3.45萬本黃金護照；聖基茨和尼維斯人口約4.8萬，亦發出逾3.67萬本黃金護照。

不拒中俄伊朗人士

委員會的報告引述資料指，部分成功獲這5個加勒比海國家黃金護照的申請人，原本都需要簽證才能入境歐盟，他們原籍國包括中國、俄羅斯、敘利亞、伊朗、伊拉克等。部分批出黃金護照的國家條件寬鬆，如多米尼克沒要求申請人在當地有住所，甚至不需到訪該國。

歐盟委員會建議修例，擔心黃金護照或助長「有組織犯罪、洗錢、逃稅和貪腐滲透」，希望有權暫停那些向與該國沒「真正聯繫」人士出售公民身分的國家的簽證豁免安排。

（衛報）