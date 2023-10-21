明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

加勒比5國售黃金護照 歐盟擬堵免簽入境漏洞

【明報專訊】歐盟委員會周三（18日）發表報告，指出加勒比海5個國家向包括中國、俄羅斯及伊朗等國人士，批出約8.8萬本「黃金護照」。持有相關加勒比海國家護照的人士可免簽證入境歐盟，這可讓那些以原籍國護照入境歐盟需簽證的人士，可憑「黃金護照」而免簽入境歐盟，變相造成出入境漏洞。歐盟委員會提議修例，以暫停那些向沒「真正連繫」人士出售公民身分的國家的免簽安排。

共批8.8萬 拒批率低審批期短

透過支付一筆款項或投資而獲得的黃金護照（golden passports），受到不少具經濟能力而打算取得外國護照的人士所歡迎，部分加勒比海國家的投資公民身分計劃成本相對低。部分個案所需投資金額只需10萬美元（約78萬港元）。歐盟委員會按規定需監督多個國民可免簽入境歐盟的國家，在履行簽證豁免要求的情况，前日發表自2017年以來第6份有關報告。

歐盟委員會2020年起接觸5個推行投資公民身分計劃的東加勒比海國家，索取有關資料。報告指安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）、格林納達（Grenada）、聖基茨和尼維斯（St Kitts and Nevis）、聖盧西亞（St Lucia）及多米尼克（Dominica）5國合共批出最少8.8萬個黃金護照，但這些國家拒批簽證比率極低，介乎3%至6%，審批時間亦短。其中多米尼克人口略高於7萬，卻批出3.45萬本黃金護照；聖基茨和尼維斯人口約4.8萬，亦發出逾3.67萬本黃金護照。

不拒中俄伊朗人士

委員會的報告引述資料指，部分成功獲這5個加勒比海國家黃金護照的申請人，原本都需要簽證才能入境歐盟，他們原籍國包括中國、俄羅斯、敘利亞、伊朗、伊拉克等。部分批出黃金護照的國家條件寬鬆，如多米尼克沒要求申請人在當地有住所，甚至不需到訪該國。

歐盟委員會建議修例，擔心黃金護照或助長「有組織犯罪、洗錢、逃稅和貪腐滲透」，希望有權暫停那些向與該國沒「真正聯繫」人士出售公民身分的國家的簽證豁免安排。

（衛報）

相關字詞﹕免簽證 黃金簽證 投資移民 歐盟

上 / 下一篇新聞