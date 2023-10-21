華府罕發「全球警戒」旅警 美軍紅海擊落襲以導彈

全球或有恐襲 促美公民警覺

美國國務院在警示中指出，美國公民應意識到「全球多處局勢益發緊張，有可能發生恐襲，以及針對美國公民和利益的示威或暴力行為」。國務院呼籲美國人「在觀光客常去的地方應保持警覺」，並註冊「智行者登記計劃」（STEP），以接收資訊和警告，亦可以在萬一發生緊急事件時更快被找到。國務院發言人米勒（Matt Miller）表示，他們是「考慮到一系列因素後決定」發出全球警戒。

駐伊敘美軍受襲次數增

國務院對上一次發布全球警戒，是2022年8月美國擊殺恐怖組織蓋達領袖扎瓦希里後，當時指蓋達的支持者或其相關恐怖組織可能會襲擊美國設施或公民報復。

另外，美國指自哈馬斯本月7日突襲以色列南部後，駐伊拉克和敘利亞的美軍遭攻擊的次數開始增多。自周二以來最少有5宗針對敘利亞境內美軍的襲擊，部分襲擊導致人員受傷。其中西部美軍和其他國際部隊駐紮的阿薩德空軍基地，周四晚傳出多下爆炸聲，巴格達國際機場附近另一座駐有美軍的軍事基地也遭火箭襲擊。與伊朗結盟的伊拉克武裝組織上周揚言，若美國政府支持以色列對抗哈馬斯，他們將以導彈和無人機鎖定美國利益。

《華爾街日報》報道，身處紅海的美軍導彈驅逐艦「卡尼」號（USS Carney）周四遭近20架無人機近迫近威脅。美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）證實，「卡尼」號擊落了至少8架無人機和3枚向北發射的巡航導彈，相信來自也門胡塞武裝，目標是以色列。胡塞武裝上周二曾警告，如果美國直接介入以巴衝突，他們將加入哈馬斯的行動中，包括使用導彈和無人機襲擊等。（法新社/CNN/

紐約時報/中新社/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）