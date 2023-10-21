FT：撐以恐令西方拉攏譴責侵烏努力白費

報道指不少發展中國家傳統上支持巴勒斯坦人的主張，從民族自決以及推動對抗美國壟斷全球的視角看待以巴問題，阿拉伯國家，尤其是約旦和埃及，已向西方官員施壓，促請他們加強保護加沙平民的表述。一名阿拉伯官員指出：「假如你們（西方）形容切斷烏克蘭糧水和電力是『戰爭罪行』，那麼應就加沙情况說同樣的話。」

發展國以同理由促譴責以報復

美國、歐盟以及其他西方領袖9月初在印度舉行的二十國集團（G20）峰會上，促請發展中國家譴責俄羅斯攻擊烏克蘭平民，以捍衛《聯合國憲章》和國際法，而最近多名西方官員向《金融時報》表示，發展中國家以相同理由要求他們譴責以色列報復式攻擊加沙，並限制當地水、電力和燃氣供應。

一名七國集團（G7）資深外交官認為：「我們已然在拉攏全球南方（Global South）的鬥爭中失敗……所有在烏克蘭問題上與全球南方合作的努力已白費……他們不會再聽我們說。」他又承認：「我們（西方）對烏克蘭的說法應同樣應用於加沙，否則將會失去所有信譽。」數名歐洲領袖在周二舉行的歐盟緊急視像峰會中警告，無法捍衛加沙巴人權力將令西方國家蒙受被指『虛偽』的風險。

聯國撐烏議案恐大量國家棄權

一名西方外交官警告，須提防俄羅斯在中國支持下利用上述爭議作對抗。他預視下次聯合國大會的支持烏克蘭議案表決，可能會有大量國家投棄權票。

曾任北約秘書長的荷蘭智庫「克林根達爾國際關係學院」（Clingendael Institute）主席夏侯雅伯（Jaap de Hoop Scheffer）表示，全球南方國家期望西方在以巴問題上有一致共同立場，否則歐盟、G7和北約在其他主要全球議題上的聲音有可能不再受重視。

歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾美國時間周五會到白宮，與美國總統拜登舉行峰會，協調對以哈戰爭立場。

（金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）