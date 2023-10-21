拜登提增緊急預算「投資」以烏戰事 將哈馬斯與普京並論 俄質疑為私利非理念

稱兩者意圖「完全消滅民主鄰國」

拜登在黃金時間罕有發表的講話中表示，哈馬斯和普京雖代表「不同威脅」，但兩者相同的地方在於意圖「完全消滅民主鄰國」，稱哈馬斯主張其存在目的為「破壞以色列國和殺戮猶太人」，普京則否定烏克蘭擁有真正國家地位，宣稱「蘇聯創造了烏克蘭」。拜登說：「我們（美國）不能並將不會讓哈馬斯等恐怖分子，以及普京等暴君勝利。」

拜登說，確保以色列和烏克蘭成功是美國國家安全關鍵的理由，稱歷史教訓如恐怖分子和獨裁者分別不須為其宣揚恐怖和侵略行徑付出代價，只會招致更多災難、死亡和破壞，讓對美國以至世界的威脅及維護安全的成本持續增加。他稱，如不阻止普京對權力及控制烏克蘭的欲望，對方「將不會僅在烏克蘭便止步」，舉例指普京及曾任總統的俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫曾分別出言威脅波蘭，以及波羅的海3國領土完整和主權。拜登強調如普京對北約盟國發動攻擊，美國將捍衛每吋北約領土。拜登續指如美國袖手旁觀並讓普京抹煞烏克蘭的獨立性，將鼓勵全球其他侵略者作同樣的嘗試，衝突和災難的風險將擴散至印太等世界其他地方。

俄斥美不在乎他國付代價

為了確保以色列目前和今後都擁有保護其國民所需的能力，拜登表示美國將致力協助以方加強軍事優勢，為此他周五會向國會提請緊急預算案，為美國的安全需要，以及支持以色列和烏克蘭等關鍵伙伴撥款。在對烏克蘭方面，拜登將請求國會確保將持續向基輔運送防衛所需的武器。他形容支援以、烏兩國是世代保障美國安全的「明智投資」，幫助美軍「遠離傷害」。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫指拜登把普京與哈馬斯相提並論是「不能接受」，批評相關比喻不適合出自負責任的國家元首之口。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在社交平台Telegram指拜登視援助烏克蘭和以色列是「投資」，暴露其「見利忘義」的態度。她說：「他們老是在說『為自由和民主而戰』，現在變成一切就是算計……對美國來說，戰爭向來都是『明智投資』，因為戰爭不在美國土地上發生，他們根本不在乎其他人承擔的代價。」

8268億用於以烏亞洲及邊境安全

拜登要求的緊急支出約1060億美元（約8268億港元），將在未來1年用於援助以色列、烏克蘭、亞洲和美墨邊境安全。其中向烏克蘭提供614億美元，大部分用於武器供應和補充美國提供的武器庫存。拜登要求143億美元用於以色列，136億美元用於管理美墨邊境和打擊強效類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）走私，以及100億美元用於人道主義行動，74億美元用於台灣安全援助和協助印太地區應對北京威脅。

共和黨右派和愈來愈多美國選民強烈反對在439億美元（約3424億港元）現有援烏撥款上加碼。路透社周一委託調查公司益普索（Ipsos）發布的最新民調顯示，41%美國受訪者認為政府應支持以色列，21%認為美國不應捲入以巴衝突中，27%指華府應該中立。

（美國白宮網站/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）