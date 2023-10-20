委國允大選 美減石油制裁 暫實施半年 美限下月定選舉時間表

馬杜羅周二（17日）與反對派達成協議，在明年下半年舉行大選，雙方談判代表同意讓國際觀察員監督投票，並解除馬杜羅禁止反對派候選人擔任公職的命令。因應上述「民主發展」，美國財政部周三宣布放寬對委國部分制裁，包括重新批准購買委內瑞拉石油和天然氣，為期6個月，該期限當委國履行承諾才會延長。美國亦批准與委內瑞拉國有金礦公司Minerven交易，但沒設期限，財政部稱當局尋求減少黑市交易情况。此外美國亦允許委內瑞拉債券在二級市場恢復交易，但對一級市場，即委內瑞拉政府新發行的債券的禁令仍然有效。

「履諾」才延期限 另准黃金交易

美國國務卿布林肯周三指，委國須在11月底前制定具體時間表及程序，以恢復所有候選人的參選資格，並開始釋放所有被錯誤拘留的美國國民和委國政治犯，如不遵守這些條款，美國將恢復已採取的措施。馬杜羅則發表電視演說，稱準備好與美國開啟「新時代」，「讓我們翻開新一頁，讓我們在尊重、合作的基礎上重建關係」。

美國政府正一直尋求增加全球石油供量，緩解俄羅斯因侵烏而被制裁、石油輸出國組織與伙伴國（OPEC+）減產而造成的高油價，但有分析認為是次放寬的規模令人驚訝。美國國務院前高級外交官、現美洲委員會（the Council of the Americas ）副主席法恩斯沃思（Eric Farnsworth）指出，由於制裁撤銷後很少重新實施，因此美方此舉是大大削弱施壓馬杜羅實行民主改革的影響力。

法恩斯沃思指出：「這裏的風險在於，（協議）是基於馬杜羅的承諾，而馬杜羅不被認為是信守承諾的人。」他續指馬杜羅將擁有大筆新資金，他將可花在自己的陣營及加強其政權在明年大選勝出的機會。

（路透社/法新社/金融時報/華爾街日報）