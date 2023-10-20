以埃首肯人道物資取道拉法口岸 加沙外國人有望離境

哈馬斯突襲後，以色列全面圍困加沙，斷絕食水、糧食和燃料供應，引發人道危機。拜登提醒如不減輕加沙平民痛苦，以方會在全球失去信譽。以方其後宣布不會阻人道物資經埃及運入加沙。

拜登回國途中再在專機上致電埃及總統塞西，後指對方同意開放拉法口岸，先讓首批20架卡車通過，後續運送物資則「視乎情况而定」，但警告如哈馬斯奪取和阻撓物資，援助就會結束。埃及外長舒凱里指物資會在聯合國監督下運入，談到加沙外國人和擁雙重國籍者能否離境，他說：「只要過境口岸正常運作，而（口岸）設施修復便可。」

然而，美國周三在聯合國安理會的以巴局勢決議案動用否決權，惹來質疑。該項由巴西提出的草案提到譴責一切針對平民的暴力及恐怖主義行為、呼籲暫停衝突允許人道物資進入加沙，並撤銷要求平民撤離加沙北部。為獲美國支持，草案沒列明要求停火，但華府仍因議案未提及以色列自衛權而投反對票。

減辣版聯國決議 美否決惹質疑

中國常駐聯合國代表張軍表示，中方對決議草案未獲通過表示震驚和失望，稱其大體上反映了國際社會的普遍呼聲，批評「相關國家口頭上強調安理會應該採取正確的行動，但這些國家的投票立場讓人懷疑其根本不希望安理會採取任何行動，不希望真正解決問題」。另外，美國國務院政治與軍事事務局國會與公共事務主任保羅（Josh Paul）宣布辭職，他在署名日期上周三的公開辭呈上，批評拜登政府「盲目支持一邊（以色列）」，引致「短視、具破壞性、不公義和違背我方公開擁護的價值觀」之政策決定。

（衛報/金融時報/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）