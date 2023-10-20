以攻加沙退場乏術 拜登勸勿蹈美9/11覆轍

分析：不惜傷亡 勢毁加沙基建

路透社引述跟美國和中東領袖有討論的地區官員指，以色列當前戰略是不惜平民重大傷亡，都要摧毁加沙基建，將加沙巴人推至接近埃及邊界，進而炸毁哈馬斯的地道網絡。惟以國官員稱對戰後未來的景像未有清晰想法，拜登部分幕僚則擔心以色列即使能有效重創哈馬斯，卻未有退場戰略——消息人士指，美國國務卿布林肯和防長奧斯汀近期訪以時，皆向以方強調聚焦加沙戰後計劃的需要。

「以色列在加沙並無終局（endgame）方案，其戰略只是投擲數以千計炸彈，摧毁一切再進入，但之後如何？他們沒有事後的退場戰略。」一名地區安全消息人士向路透社如此說道，其說法對應到一些阿拉伯官員對以方缺乏未來佈局的警覺。

拜登訪以時便提醒以色列不要重蹈美國在9/11後的覆轍，他說：「絕大部分巴勒斯坦人不是哈馬斯，哈馬斯不代表巴人。」2001年的9/11後，美國在國際社會大體上支持或至少不反對下入侵阿富汗，推翻收留幕後黑手、蓋達首腦拉登的塔利班政權，不到兩年後小布殊政府無視國際社會的眾多反對聲音，入侵伊拉克並推翻獨裁者薩達姆，然而，美軍促成政權更迭後，始終無力穩定局勢，伊拉克深陷教派衝突，阿富汗更在廿年後見證塔利班復辟。

（路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）