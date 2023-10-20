加沙醫院爆炸案 真相難逃羅生門

彈坑既淺且小

西方專家：不似以軍常用導彈

綜合《衛報》、BBC、《華爾街日報》等媒體的相片分析和專家評論，這場爆炸的最大爭議點在於彈坑大小和深淺。從現場相片（圖1）可見，相信是撞擊點的彈坑既淺且小，亦未見到大量炮彈碎片。

在伊拉克戰爭專責鎖定高價值打擊目標的美國國防部前高層加拉斯科（Marc Garlasco）向《衛報》指出，彈坑不符合空襲情况，更像是武器失靈並向大面積範圍釋放所荷載的火藥，彈坑和周圍的受損情况都不像美國軍援以色列的空投「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）所造成。

惟BBC引述英國風險評估公司Sibylline首席中東專家斯庫托（Valeria Scuto）指，以軍也有能力發動其他形式的空襲，包括利用無人機發射「地獄火」空對地導彈，後者會產生大量熱力，不一定留下巨大彈坑。

車輛燒焦卻完整

「似推進劑起火多於炸藥所致」

彈坑周邊汽車在爆炸後的狀况，也是專家分析焦點。從現場相片（圖2）可見，除了最接近彈坑的汽車被炸翻，停車場內的其他汽車大多只是燒焦，但仍保留完整車架。西方專家按此分析，認為不像導彈彈頭爆炸的強勁衝擊所致。

英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）空中軍事專家布朗克（Justin Bronk）在社交平台X指，爆炸火勢很可能由武器載具推進劑起火所致，而非投放高劑量炸藥造成。開源情報分析專家斯平德利（Blake Spendley）則向《華爾街日報》表示：「短程火箭等武器會構成較多火焰……而JDAM炸彈則會釋放巨大爆炸力，不會浪費大量能量於製造火焰和閃光。」

其他爭議點：

死亡人數、影片時間、通話真偽

在爆炸於當地周二晚上約7時（本港18日零時）發生後，哈馬斯轄下的加沙政府最初指以軍空襲造成約500人死亡，後來下修數字為最少471人喪生。然而，以色列官方一直堅稱哈馬斯誇大死亡人數，部分西方開源情報專家也指，事件相片顯示有限規模爆炸在醫院細小的戶外空間發生，難以造成近500人死亡。而從現場相片（圖3）可見，彈坑和停車場旁邊的草地留有不少雜物，似乎印證哈馬斯所指事發時有醫院收容的巴人婦孺在草地露宿。

事發以色列官方既引用半島電視台片段，宣稱證明是火箭炮半空墜落後引發爆炸和大火，又公開聲稱是兩名哈馬斯成員的通話錄音，指二人談論醫院被從加沙境內發射失敗的火箭擊中。

然而，半島電視台否認片段涉及醫院被炸時刻，其審視以方證據的報道則引述《紐約時報》視像調查團隊記者托勒爾（Aric Toler）在X的說法，質疑片段時間水印顯示片段是在爆炸發生40分鐘後才錄影。

至於錄音方面，根據荷蘭知名偵查網媒Bellingcat的說法，考慮到試圖驗證這類錄音的難度，人們往往寧願選擇更有說服力且可驗證的證據，如影片或圖像。

阿拉伯世界：

拒信以方說法 西方輿論偏袒

美國總統拜登訪以期間，已迅速表態支持以方說法，指事件「看似是另一團隊所為」。然而，阿拉伯世界對以色列以至美國的說法普遍並不賣帳，本報記者向中東地區的行家查問時，也獲告知阿拉伯國家的民眾基本上不相信以色列的版本。另更有阿拉伯媒體人質疑，西方輿論偏袒以色列。

鑑證建築學專家塞布雷貢迪（Francesco Sebregondi）向中東新聞網站「中東之眼」（MEE）指出，以色列似乎刻意迅速提供無人機影片等「證明效果差劣的『證據』」，藉此影響網上開源情報分析人員的結論，「對於現有網上開源情報分析社群的許多成員所存在的政治和分析偏見，我們就不要太天真了」。

以色列說法受到阿拉伯世界質疑，並非沒有理由。以美籍巴勒斯坦裔著名記者阿克利赫（Shireen Abu Akleh）2022年報道以軍在傑寧的軍事行動時被殺為例，以方立即指控是巴人槍手所為，直至後來才肯承認「有很大可能」是被以軍槍火誤中。

在卡塔爾任教的傳媒學者埃爾馬斯里（Mohamad Elmasry）在半島電視台指出，以方「賊喊捉賊」之舉旨在於國際輿論爭取時間，在西方媒體之間營造有利報道，質疑就其「罪行」所提出的證據，直至指控證據充分或世界視線轉移至其他事件時方會放軟立場。他批評西方傳媒在以色列—哈馬斯戰爭首10天的報道中多按以色列立場為優先，打壓巴人聲音。

事實上，《衛報》、BBC和《紐時》等西方媒體整合事件疑點時也提醒，目前仍難以就事件下定論。然而，在無法即時現場搜證下，這次慘劇的真相恐怕永遠陷入羅生門。

明報記者

（以色列-哈馬斯戰爭）