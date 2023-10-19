烏ATACMS毁俄9直升機 普京：形勢不變

正在訪華的普京反問，要是俄軍在烏克蘭戰事節節失利，美國又何須提供ATACMS。他指這除了延長烏克蘭的痛苦，不會帶來好處。他道：「首先，這當然造成傷害，製造額外威脅。其次，我們當然能擊退這些攻擊。不過最重要的是，這根本不足以改變交戰線的形勢……這是美國所犯的又一個錯誤。」

俄國官員周二指控烏克蘭用ATACMS攻擊俄軍佔領的烏克蘭東南部港口城市別爾江斯克。烏軍特種部隊同日承認，以ATACMS攻擊在別爾江斯克市內和盧甘斯克市附近的俄方機場，摧毁了俄軍9架直升機、一架空防導彈發射車、數條跑道和其他設備。美國證實已秘密交付該系統予基輔，華府官員向美媒指供烏版本最遠射程約160公里，而非射程300公里型號。

美智庫：朝兩月六度海路向俄供武

另一邊廂，俄羅斯被指從朝鮮手上獲取愈來愈多武器，兩國否認指控。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）周二發表報告，以衛星圖片展示朝鮮8月起疑似循海路對俄輸出武器起碼6次，最近兩次是上周五和本周一，由朝鮮東岸羅津港運至俄國濱海邊疆區杜奈（Dunay），轉由鐵道向內陸運輸。英國另一智庫則指朝方輸俄貨櫃被運至近烏邊境、近期擴充的俄軍火藥庫。白宮上周五指控朝鮮最近數周向俄方提供1000個貨櫃的彈藥和軍事裝備用於烏戰。

朝鮮最高領導人金正恩9月訪俄，被視為跟普京商討軍事合作。俄國外長拉夫羅夫昨起訪朝兩天，料商討普京回訪細節，並向朝方簡述普京訪華成果。

韓媒：美日韓周日聯合空軍演習

美國、韓國和日本官員周二在印尼討論俄朝軍事合作違反聯合國安理會決議的問題。韓媒指3國空軍下周日首度在朝鮮半島上空舉行聯合演習，據報將有份參與的美軍可攜核B-52戰略轟炸機周二已首次在韓着陸。

（路透社）

（俄軍侵烏）