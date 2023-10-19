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連接愛沙尼亞海纜受損 瑞典：時間、損毁程度近芬蘭 芬國重點查俄船、掛港旗華船

【明報專訊】瑞典周二（17日）表示，該國連接愛沙尼亞的一條海底通訊電纜受損，跟上周芬蘭與愛沙尼亞之間天然氣管道和電纜損毁，在時間和「物理」上相若。另外，芬蘭表示在事發時間現場海域有最少兩艘船，分別屬於俄羅斯和懸掛香港區旗的內地貨輪。瑞典會聯同芬蘭和愛沙尼亞調查。

未確定原因 瑞愛海纜仍能運作

瑞、愛海底通訊電纜受損的位置，在瑞典領海以至專屬經濟區之外、愛沙尼亞希烏馬島以西約50公里。瑞典民防大臣博林周二表示，該段電纜局部受損，暫時仍能運作。他指儘管未能確定損毁原因，惟它跟上周芬、愛海底天然氣管道及通訊電纜損毁，「發生時間差不多，物理上（按：指損毁狀况）接近」。

芬蘭連接愛沙尼亞的Balticconnector天然氣管道以及通訊電纜，上周日（8日）分別有相信是人為破壞的損毁。負責調查的芬蘭國家調查局周二稱，已確認事發時在肇事區域活動的船舶，「調查將集中在（中國）『新新北極熊』號及（俄羅斯）『北海航線』號（Sevmorput）等幾艘船」，包括航線、背景、與各國政府的合作活動。

俄船公司否認涉事 華公司未回應

「新新北極熊」號貨櫃船隸屬中國海南新新海運、香港註冊，剛於10月8日完成由中國駛至聖彼得堡港貨櫃碼頭的航程。新新海運至截稿前未有回應。俄羅斯國家原子能公司旗下船公司Atomflot表示，其核動力破冰貨櫃船「北海航線」號從俄北城市摩爾曼斯克出發，當日途經芬蘭灣航向聖彼得堡，其間未曾減速，否認涉事。

消息人士向BBC指芬蘭懷疑俄羅斯就其加入北約作出報復。俄羅斯總統普京斥指控「一派胡言」。

這是繼去年9月底波羅的海「北溪2號線」天然氣管道爆炸事件後，區內又一重要基建疑有人為破壞事故。北約官員指北約關注損毁報告，正在與涉事國家緊密聯絡及監視狀况。愛沙尼亞、芬蘭都是北約成員國，瑞典正等候確認加入。

另外，船舶追蹤數據顯示，「新新北極熊」號周一沿挪威西岸航行時，被挪威海軍艦艇跟蹤監視約15小時。

（路透社/BBC）

相關字詞﹕中國 俄羅斯 愛沙尼亞 芬蘭 瑞典 天然氣管 海底電纜 波羅的海

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