美英情報首長同稱本土恐襲風險增

英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）出席由美國聯邦調查局（FBI）舉行的「五眼聯盟」（美英加澳紐5國組成的情報分享組織）情報會議時指出，中東近期發生的事有可能令一些被網絡激進化的個人在英國作出一些無法預測的行動，令英國所受威脅增加，或／和改變可能受襲目標，因此MI5已加強監察國內情况。他指MI5特別留意伊朗，指德黑蘭可能受加沙現况影響，又指過去18個月左右，伊朗對英國本土的威脅明顯。MI5去年表示，伊朗在一年內企圖在英國針對10人施以綁架甚至死亡威脅。

FBI局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）說，恐怖主義威脅在美國快速發展，不排除哈馬斯或其他外國恐怖組織會利用以巴衝突號召支持者在美國本土施襲。他表示，過去一周有關針對美國猶太人或穆斯林、相關機構和宗教場所的威脅報告增加。

德猶太會堂遭蒙面人擲彈

另外，德國首都柏林一家猶太會堂周三清晨遭兩名蒙面男子投擲汽油彈，有人高叫反猶太人口號。總理朔爾茨表示，德國不容許反猶太主義存在。

（衛報/獨立報）