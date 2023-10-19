穆斯林多國反西方示威 真主黨宣布「憤怒日」

黎巴嫩真主黨宣布周三（18日）為「憤怒日」，促阿拉伯和穆斯林國家民眾上街抗議。該國首都貝魯特有數以百計民眾響應號召到美國大使館外示威，部分人高叫「美國去死、以色列去死」等口號，向安全部隊擲石和縱火焚燒附近建築物。警方施放數輪催淚彈試圖驅散示威者；法國使館外有數以百計示威者，有人揮真主黨旗幟和向使館正門擲石。美、英、法籲國民暫時不要前往黎巴嫩。

身處西岸的巴人民眾亦上街示威並擲石，要求「態度不夠強硬」的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯下台，其間與安全部隊爆發衝突。西岸的抗議活動突顯巴人長期以來醞釀對阿巴斯的怒火——阿巴斯轄下部隊長期以來因在當地安全問題上與以色列協調而遭批評。

在美國總統拜登原本打算到訪的約旦，首都安曼有數以千計示威者企圖衝擊以色列大使館，他們高叫支持哈馬斯口號，又要求約旦政府關閉大使館，並撕毁與以色列的和約。

不屬阿拉伯國家的伊朗，首都德黑蘭亦有數以百計示威者在英國和法國大使館外集會，高叫「法國和英國去死」的口號和擲蛋。另有數以千計示威者在德黑蘭中部的巴勒斯坦廣場集會。

北非利比亞和摩洛哥等地都有類似支持巴人的示威。

（綜合報道）