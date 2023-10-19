拜登中東行政治豪賭 恐被視侵加沙共謀

拜登這次親自出馬，被視為他政治生涯其一最大賭博，也是對美國在這個動盪區域影響力的考驗。這次訪問的政治賭注比拜登的個人安全風險大得多，風險在於拜登可能會發現自己與以色列入侵加沙的關聯過於密切。

曾兩度出任美國國務院近東事務助理國務卿的華盛頓近東政策研究所高級研究員申克爾（David Schenker）說：「如果（拜登）離開後立即發生（地面攻勢），那將表明美國已批准這次行動。」他指華府一向立場是以色列必須做其須做的事情來自衛，華府支持這點但不參與操作細節。

拜登同時面對國內政治的風險。哈馬斯突襲後，拜登因強烈支持以色列而政治得分，但隨着衝突加劇或擴大，以及以色列報復造成的平民死亡人數增加，這情况可能會改變。

堅定撐以、護巴平民矛盾難解

拜登對以色列的支持又跟此行另一目標自相矛盾：緩解戰爭對巴勒斯坦平民的災難性影響。故拜登近日加強對以方施壓，要求保護加沙平民生命免受空襲和圍困的影響。

前美國駐以色列大使庫爾策（Daniel C. Kurtzer）說，加沙醫院爆炸案令拜登「面臨更具災難性的情况」，「巴勒斯坦人和阿拉伯人不會相信這不是以色列的所為，而感知就變成了現實」。

許多阿拉伯人認為美國政府不僅對生活於以色列佔領下的巴人痛苦無動於中，甚至可算是「共謀」。在以軍準備地面入侵加沙之際，美國對以色列的「堅如磐石」支持承諾——以及無條件的安全援助，令上述負面感覺進一步加劇。

（法新社/紐約時報/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）