加沙醫院被炸掀眾怒 以巴互指控 至少471死 拜登撐以無關 「看似另一團隊所為」

控以軍空襲 哈馬斯轟種族滅絕

周二晚約7時半，加沙市阿赫利阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）發生爆炸，當時醫院擠滿近日在以軍空襲下受傷及逃避炮火的平民。半島電視台播出的畫面顯示，大火吞噬這座多層建築，包括兒童在內多具屍體及大量瓦礫散落四周。據加沙衛生部昨日稍後公布的最新統計數字，至少有471人在事件中喪生，另有28人危殆，314人有不同程度傷勢。

無國界醫生駐加沙醫生阿布西塔說：「我們當時在該醫院工作，突然發生猛烈爆炸，手術室的天花板塌下來，這是大屠殺……醫院不是（攻擊）目標，這種流血事件必須停止。」另一醫生謝哈達表示，這些平民逃離家園來到以為安全的地方躲避，因根據國際法，醫院是安全場所，「但在一分鐘內，所有人都在醫院被殺」。加沙官員昨稱，阿赫利阿拉伯醫院上周六曾被兩枚以軍炮彈擊中，翌日以軍聯絡醫院經理，稱前一日炮擊是警告，批評他為何還未撤走院內人員。

以色列雷達圖舉證 歸咎傑哈德火箭炮失靈

以巴隨即互相指控對方轟炸阿赫利阿拉伯醫院，巴勒斯坦官員表示，以色列空襲擊中醫院的庭院，控制加沙的武裝組織哈馬斯斥空襲醫院是「種族滅絕罪」。以色列則指控巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（傑哈德）發射火箭彈失敗而擊中醫院，傑哈德否認涉事。

以軍發言人哈加里昨在記者會表示，經調查已確認軍方在事發時沒有從海陸空開火攻擊醫院，且以軍雷達系統追蹤到爆炸發生時，有火箭炮從加沙境內發射，按彈道分析，火箭從距離醫院很近的地方發射。他又指兩段獨立影片均顯示火箭發射失敗後飛向加沙地面，最後落在醫院，又展示軍用無人機拍到的空中爆炸畫面，稱這與以軍所用武器不一致，並指按醫院現場相片，沒發現由空襲造成的彈坑。哈加里稱，過去11天有約450枚從加沙發射的火箭半途墜落加沙境內，又指以方「掌握了恐怖分子談及發射火箭失敗通話的情報」。以色列外交部公開聲稱截獲兩名哈馬斯成員的通話，當中談論阿赫利阿拉伯醫院被從加沙境內發射失敗的火箭擊中。

約旦行叫停 拜登認仍須說服質疑者

加沙醫院被炸惹來全球譴責，土耳其、沙特阿拉伯等穆斯林國家迅速歸咎以色列。約旦宣布取消周三舉行的四方峰會，拜登原定屆時與約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會晤，商討解決加沙人道危機。阿卜杜拉二世斥事件是「屠殺」，抨擊以色列觸犯戰爭罪。約旦外相指會談將在各方同意「結束戰爭和針對巴人的屠殺」後才會恢復舉行，質疑以軍行動將地區推向「深淵邊緣」。白宮確認拜登跟阿卜杜拉二世協商、並考慮到阿巴斯宣布為醫院死難者哀悼3天後，決定押後訪約旦。

與此同時，美國則傾向支持以色列的說法。拜登昨日抵達特拉維夫後，與以色列總理內塔尼亞胡舉行記者會，拜登表示對加沙醫院爆炸事件深感悲痛和憤怒，惟「基於我所看到的，那看似是另一團隊所為，不是你們（以色列）」。面對穆斯林世界群情洶湧，拜登承認仍須說服更多人，「但那裏許多人不如此確定，因此我們需要克服許多東西」。

白宮國安會發言人沃特森同日稍後確認，儘管仍在蒐集資訊，但基於俯瞰影像、截取通訊和公開來源情報的分析，美方當前評估是以色列跟醫院爆炸案無關。《紐約時報》引述匿名美國官員提醒分析仍是初步，但也有其他官員指美方迄今蒐集到的情報皆駁斥以軍要負上責任的說法。

另外，以色列回應拜登呼籲，昨日同意容許基本人道援助經埃及進入加沙。

（金融時報/衛報/華盛頓郵報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）