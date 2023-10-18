委政府重啟對話反對派 擬准「入閘」換美緩制裁

等協議達成 美將放寬石油禁運

馬杜羅周一表示，政府和反對派將簽署「有利和平和即將舉行選舉」的新協議。據促進會談的挪威官員稱，協議將於周二在巴巴多斯簽署，到時美國官員也可能會出席。路透社引述華府消息人士稱，雙方協議包括確定大選在明年下半年舉行，並容許國際觀察員監察，也會批准之前被禁參選公職的所有反對派參加。

路透社引述華府消息人士報道，等到委內瑞拉政府和反對派達成協議後，美國就會着手解除對委部分制裁，部分涉及委國銀行業，例如恢復委內瑞拉銀行與國際金融系統連接，而在雙方簽署協議的短時間內，華府會放寬對委石油制裁。消息人士稱，協議必須包括委內瑞拉政府確定大選日期和解除對反對派的禁止參選限制。彭博社引述華府高官表示，委內瑞拉在美國被凍結的資產不被列入解除制裁之列。

為了拉馬杜羅下馬，反對派早前決定合力推舉55歲的前國會議員馬查多（María Corina Machado）為代表挑戰馬杜羅，預計她將在下周日（22日）舉行的反對派初選中勝出。不過，今年中她被禁參選公職15年，理由是她支持美國對政府的制裁，並支持反對派前領袖瓜伊多。彭博社形容，如果馬查多獲准參選，將是馬杜羅2013年執政以來面臨的最大挑戰。

反對派質疑僅權宜 明年將反口

有反對派人士質疑馬杜羅會否信守諾言。路透社周一引述的消息人士稱，經歷過馬杜羅多次反口後，反對派普遍存在不信任，質疑政府目前只是被迫順應美國意思，到明年情况會倒轉。路透社引述的消息人士強調，美國知道馬杜羅政府以往曾違反類似舉行開放選舉的承諾，因此會密切留意事態發展。

在小布殊政府任職古巴轉型協調員的麥克里（Caleb McCarry）表示，如果美、委今次交易成功，將成為美國對其他國家外交政策的典範，「我們花很多時間以制裁應對危機。這證明你能夠利用放寬制裁來達至政治、外交和經濟目的」。

（彭博社/路透社/華盛頓郵報）