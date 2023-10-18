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布魯塞爾殺兩瑞典人 自稱ISIS槍手被擊斃

【明報專訊】歐盟總部所在的比利時首都布魯塞爾周一（16日）晚發生恐怖襲擊，兩名瑞典人當街遭一名槍手轟斃，另外一人受傷。一名自稱是極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）成員的男子在網上發布影片認責，聲言要為穆斯林報仇。比利時當局隨即將布魯塞爾的恐襲警戒級別升至最高，並展開大規模搜捕，到昨日警方在邊境開槍射殺疑犯。

事發於周一晚上7時（香港時間周二凌晨1時）左右。比利時《最新消息報》（Het Laatste Nieuws）網站發放的影片顯示，一名身穿橙色外套的男子騎電單車出現在路口，下車後先用步槍開了兩槍，接着開了3槍，然後跑進一棟建築物再開兩槍，離開時回頭再補一槍。比媒引述目擊者稱，槍手開槍前高喊「真主至大」。事發的市中心聖泰萊特廣場附近，距離比利時對瑞典的歐洲國家盃外圍賽舉行球場5公里。比媒指兩名死者都是身穿瑞典球衣的瑞典人，原正前往賽場。球迷被殺的消息傳入球場內後，瑞典隊球員拒絕踢下半場，並在比利時隊同意下腰斬比賽。

槍手稱為穆斯林報仇 疑涉燒經爭議

社交網站其後流傳影片，一名講阿拉伯語、聲稱效忠ISIS的男子表示要對槍擊事件負責，「我是真主阿拉的戰士，我來自ISIS……我們為了宗教而活，為了宗教而死。讚美真主。你們的兄弟以穆斯林之名復仇了。我目前殺了3名瑞典人」。他身穿橙色衣服，與目擊者拍到疑犯行兇時所穿衣物顏色一樣。檢方指第3名中槍者是一名的士司機，無生命危險。

比利時反恐警戒一度升至最高

疑犯事後逃逸，警方展開大規模追緝，比利時危機中心將布魯塞爾的反恐級別由2升至最高的4，呼籲民眾減少不必要外出。警方昨晨在邊境城鎮斯哈爾貝克（Schaerbeek）一間咖啡店發現疑犯，開槍將他擊倒，他隨後證實不治。警方表示，疑犯是45歲突尼斯男子拉蘇德（Abdesalem Lassoued），幾年前被拒難民資格，屬非法居留。

內政部長韋爾蘭當說，執法人員在現場檢獲行兇用槍，由於兇手動機可能出於恐怖主義，案件由聯邦公共檢察官辦公室負責。危機中心指，目前沒有迹象表明襲擊與以巴局勢有關。瑞典先前接連發生數宗焚燒和褻瀆《可蘭經》的事件，惹伊斯蘭世界不滿。瑞典當局今年8月將恐襲警戒級別升至第二高，總理克里斯特松昨稱國家面對的威脅是現代至今最嚴重，瑞典和歐盟都有需要保護邊境，加強保安，「不應再天真」。瑞典政府網站周二呼籲海外國民要特別小心。

中國駐比利時大使館周二發文，提醒當地中國公民加強安全防範，減少不必要外出，避免前往風險區域。

（路透社/BBC/新華社/中央社）

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