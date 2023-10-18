拉法口岸重開未有期 民眾被困物資滯外

【明報專訊】埃及的救援物資卡車周二駛近加沙唯一不受以色列控制的拉法邊境口岸，但大批救援物資在埃及與加沙的邊境上閒置着，居民和人道組織懇求糧水和發電機燃料，指加沙瀕臨全面崩潰。不過由於尚無協議，加上以軍空襲，口岸的巴勒斯坦一側仍然關閉，不清楚何時重開。
近日聚集等待拉法口岸開放的雙重國籍人士於周二開始靠近邊境，但有些人表示由於空襲他們選擇遠離該口岸。周一清晨，美國駐耶路撒冷大使館向被困在加沙的美國人發送電郵，建議他們前往與埃及的邊境，給他們逃離加沙的希望。
然而至目前為止，上周末以開放埃及-加沙邊境為目標的外交談判，除了混亂外，幾乎沒有任何成果，甚至在大使館內也是如此。大使館關於邊境開放的電郵並未引用與埃及或以色列的談判——它是基於新聞報道。
由埃及控制、連接加沙地帶南部的拉法口岸周一仍未重新開放。埃及表示，拉法通道在以色列與哈馬斯戰鬥前，是一條至關重要的幹道，現在是將急需物資運入加沙的關鍵路線，並未正式關閉，但由於以色列對加沙的空襲，該通道已變得無法運作。
一名目擊者告訴路透社，周二早些時候，約160輛卡車離開了埃及西奈半島的阿里什，那裏有數百噸的援助物資一直在等待援助物資交付協議。
美國國務卿布林肯周一與以色列總理內塔尼亞胡經過9小時談判後，表示已與以色列達成協議「制訂計劃，將使來自捐贈國和多邊組織的人道援助物資能夠抵達加沙的平民」。
布林肯表示，兩國都擔心哈馬斯會奪取或破壞這些援助。兩名埃及安全部門消息人士說，這種對援助被用來掩飾武器的擔憂以及擔心，都阻礙原定周一的物資交付。
（路透社/紐約時報/Politico/中通社）