拉法口岸重開未有期 民眾被困物資滯外

近日聚集等待拉法口岸開放的雙重國籍人士於周二開始靠近邊境，但有些人表示由於空襲他們選擇遠離該口岸。周一清晨，美國駐耶路撒冷大使館向被困在加沙的美國人發送電郵，建議他們前往與埃及的邊境，給他們逃離加沙的希望。

然而至目前為止，上周末以開放埃及-加沙邊境為目標的外交談判，除了混亂外，幾乎沒有任何成果，甚至在大使館內也是如此。大使館關於邊境開放的電郵並未引用與埃及或以色列的談判——它是基於新聞報道。

由埃及控制、連接加沙地帶南部的拉法口岸周一仍未重新開放。埃及表示，拉法通道在以色列與哈馬斯戰鬥前，是一條至關重要的幹道，現在是將急需物資運入加沙的關鍵路線，並未正式關閉，但由於以色列對加沙的空襲，該通道已變得無法運作。

一名目擊者告訴路透社，周二早些時候，約160輛卡車離開了埃及西奈半島的阿里什，那裏有數百噸的援助物資一直在等待援助物資交付協議。

美國國務卿布林肯周一與以色列總理內塔尼亞胡經過9小時談判後，表示已與以色列達成協議「制訂計劃，將使來自捐贈國和多邊組織的人道援助物資能夠抵達加沙的平民」。

布林肯表示，兩國都擔心哈馬斯會奪取或破壞這些援助。兩名埃及安全部門消息人士說，這種對援助被用來掩飾武器的擔憂以及擔心，都阻礙原定周一的物資交付。

（路透社/紐約時報/Politico/中通社）

（以色列-哈馬斯戰爭）