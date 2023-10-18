拜登今訪以撐盟友 往約旦商救濟巴人 德總理昨先抵特拉維夫 哈馬斯突襲後外國領袖首人

美國國務卿布林肯周一在特拉維夫與以色列總理內塔尼亞胡及其內閣會談9小時至翌日凌晨後，宣布拜登周三訪問以色列。他強調拜登是在「對以色列、中東地區及全世界的關鍵時刻訪以」，並將重申美、以團結一致及美方對以色列安全的堅定承諾，行程中會全面了解以色列的戰爭目標和策略，聽取以方說明如何以造成最少平民傷亡方式展開行動。

拜登在社交平台確認其中東之行，白宮國安會發言人柯比隨後公布，拜登周三先往特拉維夫，之後轉往安曼會見約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，討論加沙人道危機，整個行程在一天內完成。

專家料商「紅線」 免損美聲譽

美聯社分析，拜登雖有機會通過此行，在明年大選前向國民展示具國安領導能力，但也可能被哈馬斯主要支持者伊朗視為挑釁。路透社指，拜登會見內塔尼亞胡，可讓他私下傳達美方憂慮，並討論潛在「紅線」。美國智庫大西洋理事會研究員豐特羅斯（Kirsten Fontenrose）表示，拜登須確保內塔尼亞胡明白美國的全球聲譽處於危急關頭，一旦以色列佔領加沙，將把兩國拖進一場曠日持久的衝突。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級副總裁阿爾特曼（Jon Alterman）認為，拜登的想法是讓以色列官員感受到美方也跟他們同樣置身這場衝突，「理解其憤怒和痛苦」，這樣才能有效地影響以色列。拜登戰時訪問以色列，也為白宮帶來安全挑戰。布林肯周一回訪以色列與內塔尼亞胡開會期間，空襲警報響起，兩人被送到地堡暫避5分鐘。

白宮一直憂慮以色列與哈馬斯戰爭升級至更廣泛的地區衝突，拜登已警告伊朗勿介入，外界估計他周三訪以時會重申這信息。伊朗外長阿卜杜拉希揚周一警告，伊朗支持的伊斯蘭武裝分子可能會在未來數小時，對以色列發動先發制人的攻擊，「抵抗運動的領導人不允許以色列在加沙為所欲為」，稱黎巴嫩真主黨擁有所有選項和方案。

美軍2000兵待命 赴以作非戰鬥任務

以巴戰雲密佈下，《華爾街日報》周一引述美國官員報道，美軍已挑選了2000名士兵，準備隨時部署支持以色列，其任務是提供諮詢和醫療支援，他們來自各軍種，但不會參與戰鬥。官員表示，這批士兵現時駐紮中東內外，包括歐洲，部分士兵可以進入以色列，支援以軍。美國新聞網站Politico周一也引述國防部官員報道，兩艘載着數千名海軍陸戰隊員的軍艦正駛向以色列海岸，以防一旦以色列與哈馬斯爆發地面戰，協助撤走在以色列、加沙和黎巴嫩的受困美國公民，並提供醫療援助。

聯合國安理會周一開會，就俄羅斯草擬呼籲以色列和哈馬斯停火的決議草案投票，草案要求釋放人質、開放人道救援通道、讓平民安全撤離，但未點名哈馬斯，表決結果最後未獲最少9票贊成而被否決。美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德批評決議案沒有譴責哈馬斯，斥「是包庇這個殘害無辜平民的恐怖組織」。

（華爾街日報/金融時報/路透社/華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）