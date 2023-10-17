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憂華報復 韓控船企參與台造潛艇

【明報專訊】路透社昨（16日）引述韓國警方文件及知情人士報道，韓國政府擔心遭到中國的經濟報復，去年控告一間造船及海洋技術器材公司參與台灣潛艇建造項目，違反外國貿易法。

報道稱，警方為申請逮捕造船技術公司SI Innotec總裁朴末植（譯音）而於2022年2月17日向法官提交的書面證詞中，指SI Innotec在2019年涉嫌未得國防產業廳批准而答應向台灣國際造船公司，提供製造潛艇耐壓船體的焊接和裝配設備。這宗「軍事物品」交易「直接衝擊韓國整體安全」，警方擔心再出現類似部署「薩德」系統的危機，例如是遭到經濟報復。2016年韓國決定部署美製反導彈「薩德」系統，惹來最大貿易伙伴中國不滿，指該系統威脅國家安全，結果觸發一連串對韓經濟制裁，重挫「韓流」文化事業、百貨、旅遊等經濟收益。

台灣國際造船是台灣9月28日下水的第一艘自製潛艇「海鯤」號承造商。SI Innotec去年8月被罰款，朴末植被判緩刑，他們否認違法和申請上訴。SI Innotec回應路透社查詢稱，所提供的設備並非僅為軍事目的而設計，也不涉及敏感技術。

根據法庭記錄和4名知情人士說，韓國另有兩家公司也為供應國防技術給台灣，去年11月被控涉嫌違反貿易法，其一公司總裁被控從事工業間諜活動。知情人士表示，韓國外交部反對涉案分包商與台灣合作。

（路透社）

相關字詞﹕台造潛艇 國防技術 潛艇 薩德導彈防衛系統 中韓關係 兩岸關係

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